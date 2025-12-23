陳光復：企業有意開航空公司 近期可望設籌備處

（中央社澎湖縣23日電）澎湖縣長陳光復今天表示，已有大企業有意成立航空公司，近期可望設籌備處，相關作業至少需1到2年，希望交通部和民航協助，早日促成，解決台澎交通難題。

他說，至於新台幣20億元資本額未來是由全民認股或企業獨資尚待評估。

陳光復就職3週年施政成果記者會在澎澄飯店舉行，陳光復率澎湖縣政府團隊報告近年施政成果表示，縣府團隊秉持務實治理精神，在長短期債務歸零下，推動全齡福利，讓鄉親安心生活，落實「澎湖好政、幸福達陣」新篇章。

包括行政院南部聯合服務中心執行長許乃文、副執行長陳文亮、馬公市長黃健忠、七美鄉長呂啓俊與各界代表與會。

陳光復從醫療照護、育兒支持、教育環境、觀光文化、交通建設到永續治理等多元面向，報告一步一腳印推動各政策，以具體行動回應離島實際需求，讓改變落實在鄉親日常生活，持續以「全齡關懷、世代共好」為施政核心，穩健推動澎湖向前，打造讓鄉親安心生活、專心打拚島嶼家園。

他說，澎湖福利全國數一數二，其中在「永續城市SDGs大調查」，澎湖獲「最佳育兒友善城市獎」，在全面推動全齡福利下，今年更償還債務10億元，長短債務歸零，還在全財務管理中連2年獲第2名。

陳光復表示，展望未來，縣府團隊將持續深化醫療升級、育兒支持、產業發展、交通建設與永續治理，攜手鄉親打造更適居、宜業、樂遊幸福島嶼。（編輯：李明宗）1141223