陳光復：澎湖公務員年資加成增至30% 拚全縣免健保

（中央社記者葉素萍台北4日電）澎湖縣長陳光復今天獲民進黨中執會提名，將競選連任。他說，中央已同意澎湖公務人員的年資加成調高至30%，與金門、馬祖同級，讓澎湖公務人員人事安定、留住人才；至於曾提出的「全縣免健保」政見，他會持續爭取。

布局2026地方大選，民進黨中執會今天提名屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復競選連任。兼任民進黨主席的總統賴清德在提名記者會上，為2位選將繫上競選背帶，高呼「凍蒜」。

陳光復指出，過去3年在中央的支持下，澎湖不僅守護最美麗海灣的自然資產，更打造為全國福利領先的縣市。他細數，縣府成功推動了包括育兒、交通、敬老及學生午餐等多項補助，且在擴大福利的同時，達成縣府負債全數清償的施政目標。他承諾將再拚4年，完善機制，留住優秀人才，為縣民打造世代共好的環境。

陳光復說，在縣府積極爭取之下，澎湖的離島加給已拉到跟金門、馬祖一致；至於公務人員年資加成，目前金馬最高可達30%，而澎湖僅有10%；最近他向賴總統、行政院長卓榮泰反映，希望澎湖公務人員的年資加成，與金門、馬祖一樣達到30%，總統、行政院長已答應，最近就可以實施，讓澎湖的公務人員人事安定，留住人才。

媒體詢問，民進黨立委楊曜質疑「全縣免健保」政見兌現進度。陳光復說，目前澎湖福利已是全國數一數二，65歲以上、6歲以下的健保費已免繳，至於中間這一段年齡層，會視財政繼續努力爭取、希望達成。（編輯：謝佳珍）1150204