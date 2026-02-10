陳光誠告王志安東京開庭 若定罪將面臨遣返中國風險

日本東京地方法院10日開庭審理流亡美國的中國盲人維權律師陳光誠，控告旅日的前央視記者王志安在網上造謠，指稱他不是盲人的名譽侵權損害賠償訴訟，求償金額高達3.3億日圓（約新台幣6600萬元），但因王志安缺席，法庭最後決定4月7日再行審理，但被告必須在3月底前完成答辯，否則將面臨缺席判決。相關人士分析，一旦王志安遭到定罪，不但入籍日本計畫可能泡湯，還可能面臨遣返中國的風險。

王志安網路公然質疑陳光誠假瞎惹議

時間得回到2025年8月18日，王志安在Youtube頻道上發布「陳光誠到底是不是個盲人？」的影片，公開質疑流亡美國、著名的中國盲人維權律師陳光誠根本就是「假瞎」，不但說「陳光誠不是盲人，他眼睛好著呢」、「陳光誠沒有盲，是這個社會盲了」，更進一步否定他的人格、誠信與長期公共活動的正當性，隨即引發網路熱議。

為爭公道 陳光誠跨海控王志安名譽侵權

然而 ，陳光誠當時並未隨之起舞，只是相關影片持續在網路上傳播，並在評論區和社交平臺上不斷被放大，最後演變為對他個人的標籤化指控與持續攻擊。陳光誠說，他沒有選擇在輿論場中自證清白，反而讓子彈飛了5個月，讓時間沉澱事實，也讓社會看清：觀點可以爭論，立場可以不同，但王志安不但否定可被醫學驗證的事實，還進而一步步演繹，對他多方詆毀，已經越過了言論自由的邊界，因此他決定在2025年12月24日，依法向日本東京地方法院提起名譽侵權損害賠償訴訟，並求償3.3億日圓。

王志安缺席開庭首日 陳光誠重申告到底

而日本東京地方法院10日首次開庭審理本案，除了陳光誠委託的3名律師到場陳述外，被告王志安並未到場，法官在和律師交換意見後，最後決定於4月7日再行開庭審理，但被告必須在3月31日前完成答辯，否則將面臨缺席判決。

對此，陳光誠在接受訪問時則強調，他絕不接受私下和解，一定會告到底。

他說：『我只是覺得像這樣的一個事情，這樣的公然的罔顧事實，捕風捉影、 移花接木，這樣的網路霸凌，我們是不能接受的，所以我們走上法庭，我們沒有選擇在這個輿論場上，在媒體上互相指責，但是我們就是讓法律做出裁決，事實是什麼，既不是我說的，也不是他說的，事實就擺在那裡，證據非常清楚， 證據非常確鑿，所以到時候法庭就根據這個事實做出判決就可以了。』

要喝西北風了 王志安網上低調示軟？

而相對於陳光誠的堅決態度，王志安卻顯得低調，幾天前，只在X平台發布兩盤水餃的照片，表示「沒準今後就喝西北風了，餃子再也吃不起了」。甚至還打趣地寫道「完蛋了，看起來要失業了，有沒有招人的老板，請私信」，最後還眉批寫下「患難見真情，樹倒猢猻散」。

王若遭定罪 恐面臨遣返中國風險

事實上，這場官司一曝光後，立刻引發了海外華人圈的關注，雙方各有不同的支持者在網上相互表態。對此，看在律師出身中國時事評論人杜文的眼裡，日本法院判決陳光誠勝訴幾乎沒有懸念，因為王志安很明顯利用了自媒體的這種身份，對一個有身體殘疾的盲人進行人身攻擊，這根本已經超出了言論自由的範圍。

杜文進一步分析，現在還不是賠償多少金額的問題，如果王志安的行為一旦遭到定罪，很可能連帶影響到他在日本的居留申請、入籍計劃乃至簽證效力都將面臨嚴重威脅，甚至可能面臨被遣返回中國的風險。

杜文說：『因為按照日本的刑法的規定，王志安這個行為很顯然是構成犯罪了，構成犯罪的話，他就會被課以罰金，被判有罪名，那這樣的話，王志安他能否還在日本繼續待下去，他申請永居就幾乎不可能，那麼之後申請入籍也幾乎不可能，他的簽證是不是要被提前吊銷的問題， 或者說是被遣返回中國的問題，這都是非常值得討論的問題。』

陳王無交集 法律攻防恐白熱化

因此，杜文建議，王志安及其團隊應選擇道歉以減少雙方損失，而非任由「網絡霸凌」與「黑社會化」的粉絲，持續攻擊維權者。只是陳光誠也對外強調了告到底的決心，因為真金不怕火煉，事實就是事實，誰也篡改不了，誰也別想顛倒黑白，這是一個連打擦邊球機會都沒有的案子，而這也讓雙方的法律攻防勢必持續白熱化。