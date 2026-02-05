陳其邁五名子弟兵登記 參加民進黨市議員初選

市長陳其邁的子弟兵鄭孟洳、林志誠、張以理、鄧巧佩與張耀中，五日宣告投入高雄市議員民進黨初選，並前往高雄市黨部辦理聯合登記參選。（張以理提供）

記者吳文欽／高雄報導

高雄市長陳其邁的子弟兵鄭孟洳、林志誠、張以理、鄧巧佩與張耀中，五日宣告投入高雄市議員民進黨初選，並前往高雄市黨部辦理聯合登記參選。

五名參選人聯合登記時齊聲高喊「出其制勝、議邁相傳、邁向議會」，象徵團結出征，並對鏡頭露出以「邁」字為符號的超人T恤，為活動增添亮點。

立委黃捷以陳其邁市長台大學妹的身分表示，這五名參選人皆曾在陳其邁市長的市政或競選團隊中歷練，是名副其實的子弟兵，不僅熟悉市政運作，更在第一線接受過最嚴格的實戰考驗。

她相信，五名參選人一旦進入市議會，將成為推動市政、監督市府、回應民意的重要力量。

現任議員林志誠參選第三選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安），曾任陳其邁市長競選辦公室副總幹事及民進黨高雄市黨部執行長。第四選區（左營、楠梓）參選人張以理，曾任高雄市政府青年局長、陳其邁市長競選總部發言人。第七選區（三民）現任議員鄭孟洳，曾任陳其邁市長立委時期助理，並投入太陽花學運，自稱是陳其邁子弟兵的第一屆學姐。

第九選區（鳳山）參選人鄧巧佩，曾任陳其邁市長競選總部副執行總幹事，也是黃捷立委團隊重要幹部，具備護理師背景。第十一選區（林園、大寮）參選人張耀中，曾擔任陳其邁市長長達七年的隨行秘書，熟悉市政節奏與跨局處協調。