即時中心／顏一軒、許雯絜報導

高雄市楠梓區「後勁公園」華麗轉身，打造「森林熊的秘密城堡」特色遊戲場。市長陳其邁今（9）日出席啟用活動，見證公園從昔日工業記憶轉型科技綠肺；他受訪時表示，自己的任期大概剩下不到一年，今年還會陸續有其他特色公園啟用。





今早10時，陳其邁在綠委李柏毅、民進黨高雄市議員擬參選人尹立、張以理等人的陪同下，出席「楠梓區後勁公園兒童遊戲場啟用活動」，並於行程中接受媒體聯訪。

陳其邁表示，今日前來後勁公園參加「森林熊秘密城堡」的啟用典禮，他要特別感謝李柏毅委員在共約5800萬的預算中，替高雄向中央爭取非常多預算補助，才能讓後勁公園的改善及相關特色遊戲場等設施，能進一步滿足此地區大小朋友的共同需求。

他強調，此公園結合地景、童趣故事、以及生態工法等相關設計，讓楠梓這個人口快速成長的地區，也因台積電（TSMC）的投資，吸引了愈來愈多的年輕家庭進駐。

陳其邁說，自他擔任高雄市長以來，高雄市總共已設立65個特色公園，按照各區域不同人口特性，設計多元的公園遊樂設施，來滿足市民需求，市府也會在議會嚴格的監督之下，繼續努力往前衝，盼後勁好，高雄就會更好。

最後，陳其邁提到，他的任期大概剩下不到一年，今年還有陸續有其他特色公園，加上像是果嶺公園此類的超級旗艦公園，以及目前正在整理、台鐵高雄機廠的超大型特色公園啟用之外，希望未來在城市保留更多綠地，滿足市民需求；也要再次感謝市議會給予市府最大支持，尤其是左營、楠梓地區的議員。





原文出處：快新聞／陳其邁任期倒數！「綠意城市」治理不斷線 盼信賴高雄邁向新局

