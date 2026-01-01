陳其邁元旦「這段話」感動市民 支持者要哭了：高雄不能沒有你

政治中心／劉宇鈞報導

高雄市今（1）日舉辦元旦升旗典禮，市長陳其邁說，這是他任內最後一次在元旦升旗典禮致詞，明年此時不管誰站在台上，他為高雄、台灣、中華民國努力的決心，和元旦日出一樣永不改變。不少市民感謝陳其邁的付出，也被陳的致詞感動，有支持者甚至表示「要哭了」。

陳其邁致詞時說，今年是他最後一次在元旦升旗典禮致詞，5年來市府團隊與市民朋友一起打拚，何等榮幸。近日中國在台海周遭軍演，挑釁區域和平與穩定，國軍24小時在前線捍衛台海安全，守護國家主權，他要向這些國軍弟兄姊妹致敬。

陳其邁提到，颱風下雨時台電、台水、國軍讓城市恢復運作，也非常感謝。「明年此時不管誰站在台上，我們為高雄、台灣、中華民國努力的決心，和元旦日出一樣永不改變」。

陳其邁強調，真的非常感謝所有市民朋友，這5年來給予市政府最大的支持，能夠挺高雄，能夠給予他們最大的鼓勵，他還是要表達最誠摯的謝意。最後，他再一次祝福中華民國元旦快樂，高雄平安、台灣繁榮，大家身體健康、馬到成功。

許多市民及支持者被陳其邁的致詞內容感動，紛紛到陳的臉書貼文下方留言，「捨不得邁邁快卸任了」、「感謝您，當年高雄人的選擇是對的」、「時間真的好快，捨不得你」、「不要走，你是最棒的市長」、「謝謝邁哥帶領高雄的這五年，讓高雄被世界看見」、「高雄永遠是您的家」、「高雄不能沒有你，感謝邁邁市長，要哭了」。

