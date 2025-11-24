陳其邁兌現「不講武德」競選承諾！影片曝光 網感動：高雄真的太棒了

政治中心／李紹宏報導

最近國際巨星在高雄接力開唱，城市熱度一路狂飆，繼韓團「BLACKPINK」之後，上週末「TWICE演唱會」再度將熱潮推向高峰，兩天吸引超過18萬名歌迷湧入。現在，有網友翻出高雄市長陳其邁當年競選時「我要你們每個週末都來高雄聽演唱會」的直率喊話，驚呼當年的「不講武德」承諾已成功兌現，讓市民相當感動。

韓國女團TWICE在高雄世運主場館開唱，現場嗨爆。（圖／Live Nation提供）

韓團吸18萬歌迷、狂撈5億元！陳其邁「不講武德」讓高雄發大財

臉書粉專「我愛掀馬統」分享一段陳其邁的市長競選影片，只見陳其邁向高雄市民揮手，喜喊「高雄市長不講武德，我要你們每個周末、每個禮拜天都到高雄，享受高雄的溫暖，享受高雄的熱情，享受高雄的魅力」，引得台下觀眾群起歡呼。

如今，高雄真的變得熱鬧非凡，韓國天團接力來此開演唱會；面對海量歌迷，高雄大眾交通運量也創下新紀錄。高雄捷運在演唱會首日創下 35 萬人次運量，不僅是今年最高紀錄，更躋身歷史運量前十名；第二天仍維持 30.3 萬的高峰，加上輕軌兩天合計近10萬人次。

這股「演唱會經濟」的威力也相當驚人，不僅帶動商圈、夜市和旅宿業水洩不通，更為高雄帶來了約5億元的觀光總產值。

看到陳其邁真的兌現承諾，讓高雄市民相當動容，直呼果然是最暖最帥的市長，「高雄終於瘋成我們喜歡的樣子了，台灣的高雄，世界的高雄」、「說到做到的真男人」、「太不講武德了，讓其他的縣市羨慕的要死」、「請邁邁市長來台中當家」、「這才是人進來，高雄發大財」。

有網友翻出高雄市長陳其邁的競選片段，如今兌現成功，高雄變得相當熱鬧。（圖／翻攝自我愛掀馬統臉書）

「暖男式服務」：把粉絲放在C位！高雄音樂熱潮嗨到明年

陳其邁市長強調，市府絕對「把粉絲放在心目中的C位」，透過精細調度，讓原本第一天 90 分鐘的疏散時間，在第二天成功縮短至 76 分鐘，確保歌迷都能順暢地離開會場，讓國際粉絲感受到高雄的服務熱情。

令人羨慕的是，高雄的音樂熱潮還將持續延燒。陳其邁透露，年底有「AAA亞洲明星盛典」，將再度引爆售票狂潮，不過票券已完售，預料將再掀起一波觀光熱度。更具指標性的訊息是，明年世運主場館的檔期目前「全都額滿」，如果還有國際團體想來開唱，恐怕得排到後年。

