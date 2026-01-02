陳其邁公布了！高雄水利局長調任內政部 代理人選曝光
即時中心／顏一軒報導
高雄市政府今（2）日晚間發布人事異動，水利局長蔡長展將於5日調任內政部擔任參事，原水利局長懸缺由現任副局長蔡易勳代理。
高市府表示，市長陳其邁肯定蔡長展局長對高雄防洪治水建設的貢獻，蔡長展是具備水利專業的公務同仁，任內完成多座滯洪池、改善排水瓶頸及易淹水區域，並配合市府政策推動淨零轉型不遺餘力，期盼到內政部後繼續一展長才，貢獻國家。
高雄水利局副局長蔡易勳將代理局長一職。（圖／翻攝自高雄市水利局官網）
