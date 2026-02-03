陳其邁公開表揚鳳山國中生暖心善行

▲高雄市長陳其邁今（3）日在市政會議上公開表揚江同學，除了讚賞他的行為，同時予以感謝與肯定。（圖／高市府教育局提供）

[NOWnews今日新聞] 高雄市鳳山國中江同學，日前放學返家途中，行經鳳山區中山東路時，發現一名身障長者行動不便、過馬路困難，且行人號誌即將轉換，路口車流量大，情況相當危險。江同學不顧自身趕路，立即牽著腳踏車上前，全程護送長者安全通過馬路。相關影片上傳網路後，引發熱烈回響，感動數萬名網友按讚分享。

高雄市長陳其邁今（3）日在市政會議上公開表揚江同學，除了讚賞他的行為，同時予以感謝與肯定，期盼透過傳遞此種社會良善的精神，做為同儕學習的典範。

江同學今天在母親以及鳳山國中校長林季玲的陪同下到場接受表揚。江同學謙虛的表示，相信很多人在當下，都會和他做一樣的事；他也再一次感謝當時所有駕駛願意耐心等候，讓長者能夠平安過馬路，強調自己只是做了應該做的事。江同學的母親說，當初看到導師傳來孩子助人的連結後，內心是非常的感動，其實孩子本來的性格上就是很貼心與和煦的暖男。

