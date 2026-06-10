陳其邁出席國鼎智慧城市論壇 談高雄創新經驗

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市長陳其邁今天出席「2026國鼎智慧城市論壇」，分享高雄推動智慧城市創新經驗。陳其邁說，台灣在各AI領域有極佳發展條件，盼加速AI科技運用，改善人類生活。

陳其邁今天受邀出席「2026國鼎智慧城市論壇」，北上分享高雄推動智慧城市與永續發展領域的創新實踐，並接受李國鼎科技發展基金會致贈的1號球桿。

陳其邁肯定李國鼎在台灣工業轉型中，扮演極為重要角色，盼未來借助AI技術、國內外經驗分享，解決政府治理痛點，改善人類生活。

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高雄近年運用AI技術於政府智慧服務，陳其邁說明，約在3年前高雄與輝達（NVIDIA）等業者合作首推「智慧高雄燈塔計畫」，打破局處資料整合，提升城市治理效率及快速解決問題。

陳其邁強調，高雄市政府重新設計智慧城市的解決方案，運用新工具、新技術解決城市治理的沉痾，而年輕世代最關心的演唱會，高雄亦是運用大數據解決車流、人流疏散以及觀光、公廁等公共服務的配置。

陳其邁認為，台灣在各AI領域有極佳的發展條件，盼能藉由國內外共同的經驗交換，加速AI科技領域的運用，改善人類生活。

「國鼎智慧城市論壇」由李國鼎科技發展基金會主辦，為台灣聚焦AI、半導體與永續發展的重點論壇，此次邀請台北、桃園、高雄等城市代表，共同探討智慧城市治理的創新思維。（編輯：張雅淨）1150610