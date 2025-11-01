陳其邁出席小港重陽敬老會 加碼送電視、發紅包與長輩歡度佳節
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長陳其邁今(1)日出席「小港區114年重陽敬老聯歡會活動」，親自摸彩與頒獎、與長輩朋友互動同樂，現場更霸氣加碼首獎3台電視及市長獎紅包，全場長輩笑臉盈盈，氣氛熱烈又溫馨。關心銀髮族健康，陳其邁表示市府積極布建長照據點，也不忘提醒「左流右新」，呼籲大家接種流感及新冠疫苗。
正值流感季節，陳其邁提醒長輩朋友記得接種流感及新冠疫苗，提到市府關心長輩身心健康，積極廣設長照、社區關懷據點，包括建置571處社區關懷據點、578處C級巷弄長照站、146家日照中心，期盼中央地方合作，形成完善照顧網絡，讓長輩們都能在地安老、健康樂活。
市府表示，高雄持續強化銀髮社福力，除廣設長照、社區關懷據點，「一個國中學區、一個日照中心」全面規劃完成，目前共有 76個學區、146家日照中心；也於近年推出敬老卡社福點數加碼、擴大敬老卡適用場所等政策，自今年7月起，於運動中心、市立藝文場館、以及特約銀髮健身俱樂部都能使用，鼓勵樂齡族多出門、多運動。
關懷照顧長輩身心健康，高雄各行政區歡慶重陽佳節，陸續辦理重陽敬老聯歡活動，今年小港區重陽敬老活動，除準備首獎55吋液晶螢幕3台等多項豐富好禮，現場也提供長輩義剪服務，並安排動人歌聲、啦啦隊表演等精采演出，吸引大批長輩朋友共襄盛舉。（圖╱高市府提供）
