陳其邁出席遠見高峰會 高雄打造亞洲資產管理中心正逢其時

高雄市長陳其邁6日出席「2025遠見高峰會」專題論壇「留財引資 邁向亞洲資產管理中心」，與證交所董事長林修銘、台北富邦銀行執行副總吳薏菱等產官學界代表對談，共同探討高雄在亞洲資產管理版圖中的潛力與發展藍圖。並以「關稅・科技・永續：巨變下前進策略」為主題，匯聚多位國際重量級專家與各界領袖，聚焦全球經濟變局下的因應策略。

↑圖說：陳其邁出席2025遠見高峰會「留財引資 邁向亞洲資產管理中心」專題論壇時表示，高雄兼具傳統產業與高科技產業優勢，設立亞洲資產管理中心水到渠成。（圖片來源：高雄市政府提供）

陳其邁表示，高雄具備打造亞洲資產管理中心的成熟條件，「水到渠成」絕非空談。他指出，台灣資本市場基礎雄厚，全國壽險、銀行與證券總資產高達130兆元，股市市值突破3兆美元，外匯存底更達6,000億美元，資金動能與市場規模皆創歷史新高。

他進一步指出，高雄產業結構多元，兼具傳統製造與高科技能量，從鋼鐵、石化供應鏈，到台積電先進製程與日月光封測廠進駐，使高雄成為兼容創新與傳統的產業重鎮。隨著全球供應鏈重組，許多台商將製造基地移往海外，總部仍留在台灣，高雄在地中小企業群聚效應明顯，帶動半導體S廊帶、先進封裝與高科技產業鏈的發展，成為全球最具韌性的半導體聚落之一，也讓金融服務與資金運用需求隨之提升。

↑圖說：陳其邁期待透過「006688」優惠方案，支持業者進駐高雄，一同開啟資產管理的新篇章。（圖片來源：高雄市政府提供）

面對國際減碳趨勢與歐盟CBAM政策上路，陳其邁強調，傳統產業勢必投入更多資源於減碳與碳權交易，永續金融成為轉型關鍵。市府持續推動產業升級，導入智慧製造與AI應用，協助企業從概念驗證到商業模式落地，並吸引AMD、IBM、和碩、鴻海等國際大廠設立研發中心，促進產業技術融合與能量提升。

他也指出，法規鬆綁將是推動高雄成為亞洲資產管理中心的關鍵，市府將主動與業者協作，串聯企業二代及轉型企業，深入了解產業需求。同時透過「006688」方案，提供進駐業者前兩年免租金、第3至4年租金六折、第5至6年八折的優惠，打造友善投資環境。陳其邁表示，期盼與金管會及產業夥伴攜手，共同開啟高雄資產管理新篇章。

