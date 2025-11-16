陳其邁出席青創市集活動 「特製馬卡龍」贈許智傑笑到流淚

南部中心／蘇晟維、呂彥頡 高雄報導

高雄市長陳其邁雖然在公務上治軍嚴謹，但私下卻常被網友笑稱是"陳三歲"，週六出席青創市集活動，體驗手作馬卡龍，卻硬是把奶油擠成了特殊的形狀，還要許智傑吃下去，最後自己笑到流眼淚，影片迅速爆紅，網友笑說，陳三歲果然又出來鬧事了。

高雄市長陳其邁化身「陳三歲」，把馬卡龍擠成了特殊形狀。（圖／民視新聞）

青創市集活動，甜點店老闆親自教學做馬卡龍，就看到高雄市長陳其邁硬是擠成了獨特造型，連陳其邁自己都笑個不停，陳其邁還自己笑說，「好像顏色有點不對，形狀也怪怪的。」逗得一旁的許智傑跟邱議瑩理智斷線，陳其邁再加碼，陷害老同學，形狀跟顏色都已經很母湯了，問起口味，陳其邁也沒打算放過，陳其邁搓說，「我問他說會不會苦苦的，因為我早上吃苦瓜。」自己笑到流眼淚，成了活動另類插曲，也迅速在社群網站爆紅。

陳其邁變身陳三歲，自己笑到流眼淚。（圖／翻攝畫面）

民進黨立委許智傑認為，「一來就是他就是白目、愛惡作劇嘛，我覺得這個就是回到我們，童年時候的真性情。」網友笑說，陳三歲又在鬧事，還有人說，果然是三歲小孩，講到某些東西就會特別開心，只是週六陳三歲鬧事的場面可不只這一樁。

鹹酥雞嘉年華陳其邁作勢要餵安芝儇，但轉頭自己吃掉。（圖／民視新聞）

另一場鹹酥雞嘉年華，前一秒開心吃下啦啦隊女神親自餵食的炸雞，下一秒連安芝儇都敢戲弄，台下的粉絲可不會放過市長，但換到民進黨立委賴瑞隆，有了上次在豐年節活動上，被陳其邁戲弄的經驗，當場大喊「我不會中計了！」，因為賴瑞隆可是有PTSD（創傷後症候群），賴瑞隆說，「平常做事很認真緊緊緊，但私下的時候跟我們所有委員們，都會輕鬆的互動。」。

陳其邁要給賴瑞隆吃芝多士，賴瑞隆立刻回嘴說會自己來。（圖／民視新聞）

邱議瑩認為，「我想其邁市長的調皮，應該是大家都知道，昨天的這一場，真的是讓我們大家笑到瘋掉，大家就可以看到陳三歲，真的只有三歲。」逗弄同場出席的立委，不但讓陳三歲招牌更加響亮，卻也拉抬市長選情，讓大家看見委員們的另一面。

