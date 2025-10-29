陳其邁出席「大海開吃」 品嚐高雄最鮮美海味

記者李靜音／高雄報導

高雄市漁業產值位居全國第一，高市府延續近年「大海開吃」品牌精神，結合地方文化與漁產推廣活動，今年特別集結茄萣、永安、彌陀、梓官、前鎮及林園等6大漁港，於11至12月推出一系列精采活動。高雄市長陳其邁今（30）日出席活動現場 ，與高雄熊、人氣IP馬來貘及各區漁會代表共同揭開活動序幕，邀請民眾一同感受高雄海線的獨特魅力。

陳其邁表示，高雄漁業的總產值，包括近海與遠洋漁業，佔全臺灣總產值約50%，其中遠洋漁業更高達全國約90%。沿著高雄的海岸線，從茄萣、永安、彌陀、梓官，一直到市區的前鎮與林園等地，各地皆設置具有特色的漁港，形成高雄多樣而豐富的海洋產業景觀。

陳其邁指出，高雄不僅是漁業重鎮，更是美食愛好者的天堂，從亞灣到沿海各大漁港，民眾不僅能欣賞港灣風光、感受濃厚的海洋文化，還能品嚐最新鮮的漁獲與各式在地海鮮料理。他並表示，之前與日方交流時，特別選用高雄的烏魚子作為伴手禮，另外還有秋刀魚也非常美味，歡迎所有市民朋友踴躍參加「大海開吃」，保證滿載而歸。

陳其邁進一步指出，這幾年在海洋局的輔導下，高雄的漁產加工產業蓬勃發展，從魚丸、魚鬆到各式海鮮製品，皆深受消費者喜愛，今年「大海開吃」活動，也特別結合多項優惠方案，讓消費者能以親民的價格購得最優質的海鮮產品。他邀請大家來高雄除了觀光及參加演唱會之外，最重要的就是大口品嚐高雄最鮮美的海味，體驗道地的漁港風情。

海洋局說明，「2025 大海開吃」系列活動豐富多元，今年特別邀請人氣IP馬來貘合作推出「大海開吃 ft.馬來貘」聯名藝術裝置，11月7日至12月7日將於永安、彌陀及梓官展出，可愛的馬來貘結合漁業意象，成為拍照打卡新熱點，讓民眾以輕鬆有趣的方式體驗高雄海線新風貌。

高雄市長陳其邁偕議長、議員及5大漁會代表，共同啟動「2025大海開吃」活動儀式，宣告高雄海線年度盛會熱鬧開跑，展現高雄海洋城市的熱情活力。(高雄市海洋局提供)