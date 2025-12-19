陳其邁出席LaLaport高雄上梁典禮（1） (圖)
三井集團近年持續加碼投資台灣，在高雄市鳳山衛武營東側打造LaLaport高雄，19日舉辦上梁儀式。高雄市長陳其邁（前右4）、台灣三井不動產董事長久一康洋（前右3）等人合影；陳其邁表示，民進黨立委許智傑（前右2）是此案最大推手。
中央社記者董俊志攝 114年12月19日
其他人也在看
藍白喊彈劾賴清德！總統府反擊了
[NOWnews今日新聞]行政院長卓榮泰宣布不副署財政收支劃分法，藍白立委昨在立法院司法及法制委員會通過譴責總統賴清德與行政院長卓榮泰，並移請監察院彈劾卓榮泰；此外，藍白黨團也宣布將提案彈劾賴清德。對...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 159
明知彈劾總統不會過仍提案？她揭「藍白目的」 一句話預告結局
國民黨與民眾黨在立法院挾人數優勢，於12日三讀通過反年改修法，行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》。藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，時代力量黨主席王婉諭一早揭露藍白明知不會通過卻仍要提案的目的，並直言此舉「無法解決憲政僵局。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 173
藍白聯手提案彈劾賴清德！彈劾文全文一次看
立院三讀通過的財劃法修正案，行政院長卓榮泰不副署，並獲總統賴清德支持，引發朝野對立，藍白立院黨團表示除了要求監察院彈劾卓榮泰外，今（18日）也將在立院召開記者會，宣布將提案彈劾賴清德。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 51
立院司委會決議：譴責綠色獨裁 將卓榮泰移送監察院彈劾
[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財政收支劃分法，總統賴清德不公布，立法院司法及法制委員會國民黨召委翁曉玲今(18)日邀請總統府秘書長潘孟安等人備詢。不過，潘則沒有列席。委員會也隨即通過兩個臨時提案，譴責賴清德、卓榮泰「綠色獨裁」，並將卓榮泰移送監察院彈劾。 立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。 不過，總統府秘書長潘孟安則沒有出席。另外，行政院秘書長張惇涵出席前受訪表示，如果當初立法院願意理性討論行政院版的「財劃法」，且在強行通過後，當行政院提出覆議案時，立法院願意邀請行政院長到立法院做報告、完成理性的討論，那院長也不會依照憲法賦予的職權不予副署。 張惇涵說，所謂「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增這項專案報告。行政院依照憲法規定受邀備新頭殼 ・ 1 天前 ・ 156
藍白啟動彈劾總統程序 傅崐萁：賴清德已經稱帝
CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導 立法院民眾黨與國民黨團今（19）日在立法院議場前，召開記者會。民眾黨團總召黃國昌指出，這是中華民國憲政史上「令人沉重的一天」，兩個主要在野黨、超過立法院全體委員二分之一以上的在野黨立委站在議場前，向國人報告將對現任總統賴清德提出彈劾。國民黨團總召傅崐萁則痛斥，「毀憲政」、「賴清德已經稱帝」。 傅崐萁表示，在一個已發展...匯流新聞網 ・ 2 小時前 ・ 35
驚！知名小吃店豆腐驗出違規添加 北市衛生局急下架追源頭
【記者張綵茜／台北報導】台北市衛生局最新豆製品、豆漿專案抽驗結果今（17日）出爐，共85件樣品中有7件不合格，不符規定率達8.2%，其中包含多家知名店家的豆腐、豆干與干絲產品遭檢出防腐劑苯甲酸超標或過氧化氫；衛生局已要求下架並追查來源，違者最高可罰300萬元。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
立院「不副署」報告潘孟安未出席！張惇涵：菩薩畏因，眾生畏果
行政院長卓榮泰決議不副署財劃法，立法院司法及法制委員會今（18）日更改議程，舉行「政院不副署對我國憲政民主之戕害與法律責任追究」專案報告，邀請總統府祕書長潘孟安等列席，但總統府表示，潘孟安並不會出席。張惇涵上午受訪回應，「菩薩畏因，眾生畏果」，如果立法院的議事程序都能按照憲政民主程序進行，今天就不需要新增專案報告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 59
藍白揚言彈劾賴清德 總統府：證明立院有手段制衡「沒有行政濫權」
行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日將再對總統賴清德提出彈劾案。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨採取的手段，足以證明立法院在憲法上有手段可以制衡行政院長和總統，「任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 29
藍白提案彈劾賴清德！傅崐萁還喊罷免 黃暐瀚揭真相：絕對辦不到
行政院長卓榮泰不副署國民黨、民眾黨再惡修的《財劃法》，引發在野黨強烈不滿，繼司法及法制委員會通過移請監察院彈劾卓榮泰後，藍白今（19）日還提案要彈劾總統賴清德，國民黨團總召傅崐萁更嗆要全民罷免賴清德。不過，媒體人黃暐瀚列出彈劾、罷免總統的條件，直言是「絕對辦不到」的客觀事實，但倒閣絕對辦得到。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
「不副署」是以內閣制之屍還總統制之魂
金恆煒／知名文化人，曾任《中國時報》「人間」副刊主編、副總編輯與《當代》雜誌總編輯鏡報 ・ 1 天前 ・ 16
朝野《財劃法》互槓成三卡督死局？律師曝「1招」解僵局：有趣了
行政院長卓榮泰宣布不副署再修版《財劃法》，藍白為此於18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，國民黨還預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德，引發各界高度關注。對此，律師王至德指出，現在就是一個三卡督的死局，並分析後續發展情形。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 8
藍白喊彈劾總統！律師：法律實務上不可能！憲政假動作轉移不敢倒閣的心虛
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰宣布不副署《財劃法》修法，藍白立委18日通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰，更揚言要提案彈劾違憲總統賴清德。對此，律師黃帝穎今（19）日表示，藍白提彈劾總統，在法律實務上不可能，直言藍白憲政假動作，擺明轉移不敢倒閣的心虛。 根據憲法增修條文規定，立法院提出總統彈劾案，須經全體立法委員二分之一提議、三分之二以上決議，黃帝穎指出，但藍白僅過半，明顯未達彈劾門檻，且彈劾案通過國會後還要送憲法法庭，經三分之二大法官同意。 黃帝穎直言，藍白要彈劾總統，在法律實務上不可能，這明顯又是「打假球」，藍白憲政假動作，只為心虛不敢倒閣轉移焦點。藍白過半可輕易倒閣，卻捨近求遠去提無法過門檻的彈劾總統，擺明吃定藍白支持者不懂憲法，打假球打到這麼假都看不出來。 他指出，行政院長不副署違憲惡法，立院能讓閣揆下台的憲政機制是提起「不信任案」，藍白過半可輕易倒閣，但卻一下瞎扯移送監察院、一下又扯彈劾總統，全都是不可能發生閣揆去職法律效果的「憲政白工」。 「藍白自稱六成民意是自欺欺人，藍白不敢倒閣凸顯心虛」黃帝穎痛批，藍白一再打假球的用意，顯然只是轉移不敢倒閣的心虛、吃定藍白支持者新頭殼 ・ 3 小時前 ・ 29
誰救了高虹安？立法院公文遭質疑有別份 韓國瑜是否知情？
論壇中心／董思旻報導新竹市長高虹安涉貪案二審變無罪引發爭議，高院判決理由指出，立法院函覆稱「助理經費應屬實質補助、彈性勻用」，但根據曝光的去年立法院函覆高院公文，卻未見到相關內容，遭質疑內容非立院函覆，可能是法制局個人見解。立法院去年10月函覆的公文中，未提及高院所說的「助理費性質屬立法委員補助費」，甚至「彌補財力不足」等用字，文末還附上秘書長周萬來的簽章，遭質疑高院法官郭豫珍看到的是哪一份公文，或有別份法制局報告。對此，民進黨立法委員王定宇在《台灣最前線》節目指出疑點，法官如果有根據這個公文作為判決依據，在附證上應該會列出公文的文號，之後如果又爆出另一份公文，周萬來恐怕很難解釋。另外，民進黨立法委員王義川表示，公文受文單位是人事處，如果郭法官引用法制局，代表法制局也會有一份公函，當中的公文往返，韓國瑜難道都不必過目，是否也知情？原文出處：解套高虹安關鍵？立法院公文遭質疑還有別份 綠委質疑：韓國瑜會不知？ 更多民視新聞報導綠批立院函文救高虹安! 韓國瑜喊:會給大家答案立院回函「為貪污護航」 公督盟怒：與助理費除罪化高度一致虹案高院法官視法制局報告如聖旨？背後水很深？民視影音 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
北市公布生鮮蔬果檢驗農藥殘留結果 錢都「青江菜、白蘿蔔」等6種農藥超標
台北市衛生局今日（12/18）公布抽驗生鮮蔬果檢驗殘留農藥結果，共計抽驗52件蔬果產品，檢驗結果6件產品不符規定，包括錢都日式涮涮鍋、東和蔬果行、松江市場2攤販都上榜。其中錢都日式涮涮鍋市民大道店的青江菜、白蘿蔔農藥都嚴重超標，衛生局已命抽驗地點立即下架不得販售，經追查產品來源屬外縣市者，則已移請所轄衛生局處辦。太報 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
賴卓毀憲 藍白決定對賴總統、卓院長提出彈劾
(記者黃啟明台北報導)針對賴卓政府對立法院通過法案，不副署、不執行，台灣民眾黨以卓榮泰違法亂紀、踐踏憲政民主，在野共同提案請監察院彈劾，提案通過！「德意志執行長」當得太開心，忘了自己還是行政院...自立晚報 ・ 9 小時前 ・ 35
黃國昌喊彈劾賴清德！ 律師指有「3條件」：不提倒閣就是打假球
行政院長卓榮泰不副署再修版《財劃法》，引發藍白不滿，18日立法院司法及法制委員會通過臨時提案，移請監察院彈劾卓榮泰。國民黨在臉書預告今（19）日將宣布彈劾違憲總統賴清德「反帝制、反專制、反獨裁」。對此，律師陳怡凱指出要彈劾總統必須滿足三個條件，直言「不提倒閣，說什麼彈劾總統就是打假球。」三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 26
藍白聯手提案彈劾賴清德 吳思瑤:逼總統到立法院手段
政治中心／陳妍伶、欒秉宙、陳威余 台北報導國民黨和民眾黨立委，因為不滿行政院長卓榮泰不副署財劃法，今天召開記者會，要彈劾總統賴清德！還把他的頭像跟想稱帝的袁世凱合成，除了要求總統到立法院說明，也將在全台舉辦公聽會。但吳思瑤揭穿，彈劾根本不會通過，藍白只是逼賴清德到立法院。「賴清德下台。」國民黨和民眾黨立委，在立法院開記者會，還把總統賴清德頭像，跟想稱帝袁世凱合成，史無前例要對總統提出彈劾！立院國民黨團總召傅崐萁：「清德宗已經正式來稱帝，比過去的袁世凱更為惡質，中華民國史上第一次彈劾總統，就從今天正式來發起。」總統府發言人郭雅慧：「在野黨所採取的這兩項大動作，其實恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段，可以對行政院長和總統進行制衡，實在是因為在野黨，提出了太多濫權違法的法案，因此（卓榮泰）才決定進行不予副署。」國民黨和民眾黨立委提案彈劾賴清德。（圖／民視新聞）府方回擊在野黨，藍白提出彈劾案後，要求賴清德親自到立院說明，且建請立法院在各地辦公聽會。立院民眾黨團總召黃國昌：「在全院委員會審查程序當中，被彈劾人賴清德總統，到全院委員會來列席說明，誰允許他毀憲。」立委（民）吳思瑤：「藍白可能就是要藉著，彈劾賴清德總統案的提出，依程序似乎得以要求，被彈劾人來立法院列席報告，畢竟這是中華民國憲政史上，第一次發動的總統彈劾案，後續的程序要如何進行，還是要立法院朝野協商來定之。」網友發現連署網站亂填資料都能加入。（圖／民視新聞）吳思瑤揭穿藍白提彈劾的用意，就是要逼賴清德來立法院報告！網路上也出現彈劾賴清德連署網站，雖然宣稱有百萬人，但實測就算姓名、電子信箱都隨便打，也能加入，彈劾才剛發起，爭議就接二連三。原文出處：藍白聯手提案彈劾賴清德...搬出袁世凱 吳思瑤：逼總統到立法院手段 更多民視新聞報導59：49！藍白又聯手通過提案 立院會期確定延至明年1月31日「工頭堅」帶路！解讀高雄果嶺自然公園 見證「還地於民」城市奇蹟邱臣遠不給面子？傳率團訪日沒交接新竹市長 高虹安回應了民視影音 ・ 19 分鐘前 ・ 1
藍白嗆彈劾卓榮泰、賴清德 林楚茵曝喊假的：戀棧權位才是真
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導行政院決定不副署《財劃法》引發在野不滿，藍白為此向監察院彈劾院長卓榮泰，民眾黨立委黃國昌更揚言要彈劾總統賴清德。不...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 15
政院修「國安城牆」 軍人若躺平降敵最可重判10年｜#鏡新聞
為因應境外敵對勢力統戰滲透，行政院今天將拍板修正4項國安法，其中針對現役軍人如果「躺平降敵」，也就是不盡軍人應盡之責，那麼最重可以判處十年，藍委說一系列國安法是執政黨製造的寒蟬效應，而藍營出身的退役軍人，也是現任桃園市議員的于北辰則認為，在戰爭時期，若軍人遇敵不作為已是抗命，10年還算輕。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 2
美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高!
政治中心／綜合報導美國政府再度宣布對台軍售，包括M109A7自走砲、海馬士多管火箭續購在內，8項共計111億540萬美元，約新台幣3510億，我國總統府表達感謝，國防部也提到會在特別預算審議後，依程序辦理，但先前1.25兆國防特別預算在程序委員會被擋下，綠營喊話若不是為了鄭習會，就讓軍售通過。今年五月，我國陸軍重要的地對地武器「海馬士多管火箭系統」，在屏東九鵬基地完成試射，如今也在美國最新對台軍售的清單中。美國政府再度宣布對台軍售，金額達到3510億新台幣。（圖／民視新聞）美國政府在美東時間12月17日傍晚五點半，宣布軍售項目，包括海馬士、標槍反甲飛彈、拖式飛彈續購，增購M109A7自走砲、反裝甲型無人機飛彈、超級眼鏡蛇直升機零附件等，8案總額111億540萬美元，約新台幣3510億，美方已進行"知會國會"程序，可望於1個月後正式生效，這也是川普2.0對台最高額軍售，總統府表達感謝，提到美方依「台灣關係法」及「六項保證」，落實對台安全承諾，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，也充分顯示美國政府對我國防需求高度重視。美國政府再度宣布對台軍售，金額達到3510億新台幣。（圖／民視新聞）國防院國防戰略與資源所長蘇紫雲：「最大的一個特色，就是109A7的自走砲，那麼它是美國陸軍現役的裝備，那它最大的特色就是，改用M2布萊德利底盤，具有更好的越野效能，除了跟美軍同步之外，也可以應用到未來的，新的戰場的變化。」國防部副發言人喬福駿：「持續協助台灣，維持足夠的自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力，發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎，國防部對美方的決定，表達誠摯的感謝。」國防部表達感謝，也提到會在立院通過特別預算後，依程序辦理相關作業，但1.25兆特別預算在程序委員會就被擋下，連實質討論都沒有，對美軍購還能順利嗎？立委（國）羅智強：「還是呼籲賴清德總統趕快兌現，他到立法院針對重大國情報告，並接受質詢的這個莊嚴的，總統的承諾。」羅智強今天賴清德總統的國防的這個天下的特別預算是能夠保衛國家的安全，所以還是呼籲賴清德總統趕快兌現他到立法院針對重大國情報告，並接受值得這個莊嚴的總統的承諾立委（民）林楚茵：「他們擋軍購不是為了，鄭麗文跟習近平要見面的門票，那麼就請國民黨要說到做到，希望你們其實是真的回頭是岸。」對美軍購強化台灣戰力，朝野持續角力。原文出處：美對台軍售8案共3510億台幣 川普回鍋白宮後金額最高! 更多民視新聞報導打造安心學習環境！吳沛憶爭取校安升級 攜教育部考察萬華國中小黃國昌演講喊「看過我直播舉手」！下秒尷尬：哇這麼少？未來中配鼓吹武統重罰百萬？梁文傑表態了民視影音 ・ 20 小時前 ・ 發起對話