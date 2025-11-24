陳其邁出招狂吸ONCE 他貼兩圖對照嘆：高雄拚國際觀光，台中拚市長曝光

記者李鴻典／台北報導

全球超人氣女團「TWICE」上週末（11/22-23）登上高雄世運主場館，帶來《THIS IS FOR》巡迴演唱會高雄站，完成台灣首次開唱，相關討論不斷。民進黨台中市議員周永鴻今（24）天貼出兩張圖直言，高雄拚國際觀光，台中拚市長曝光。

民進黨台中市議員周永鴻今（24）天貼出兩張圖直言，高雄拚國際觀光，台中拚市長曝光。（圖／翻攝自周永鴻臉書）

周永鴻說，上個週末高雄迎來TWICE演唱會，高雄市政府做了哪些事？包含主要景點打出應援色燈光、捷運加密班次、整合旅宿優惠，以及憑門票換商圈夜市券。整個城市把歌迷當成貴客，跨局處整合資源，想盡辦法把消費留在高雄。

周永鴻表示，反觀台中，盧秀燕站C位的購物節海報和宮燈旗到處都是。但每年花費三億多的預算，缺乏產業實質串連，讓購物節淪為單純的「抽獎節」。

周永鴻說，高雄的行銷主角是「城市」，是為了繁榮經濟、提升國際能見度。 台中的行銷主角是「盧秀燕」，目的是為了個人聲量。因為只想行銷市長，所以不在乎民眾體驗，更缺乏跨局處整合產業的動力。這，就是差別。

高雄市政府經濟發展局長廖泰翔表示，本次TWICE演唱會在高雄，不僅是台灣首次，更是全台ONCE醞釀10多年的熱情盼望，高市府各局處全力合作打造「全市應援」，不僅有七大地標的雷射字體燈光秀、人行號誌彩蛋、左營站主視覺打卡牆等，TWICE更驚喜獻聲捷運進站廣播，並帶動全市多家飯店百貨、餐飲店家也加入應援行列。同時經發局發放專屬藍色票面「商圈夜市優惠券」，面額50元可至40多處商圈夜市與400多間指定店家消費折抵。和泰集團也自發響應交通優惠，輸入專屬優惠碼即享總計千元的共享機車iRent、計程車yoxi折抵金。

超人氣女團TWICE上週末開唱。捷運左營站設置的主視覺打卡牆更成為追星熱點，不少粉絲排隊打卡、合照留念。（圖／翻攝自高雄市政府網站）

