陳其邁力挺蘇巧慧參選新北市長 讚「理念相同的好夥伴」 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

民進黨縣市長進入競爭階段，高雄市長陳其邁今（9）日表示，立委蘇巧慧是他「理念相同的好夥伴」，並盛讚她兼具專業背景與改革精神，是新北市長最合適人選。

陳其邁指出，蘇巧慧在國會與行政院時期與他並肩合作，始終理念一致、行動積極。他表示，蘇巧慧自擔任立委以來，持續為新北地方建設奔走，堅定支持各項進步與改革政策，「巧慧從立委第一天起就為地方努力，推動台灣向前行」。

陳其邁也提到，蘇巧慧畢業於台大法律系、赴美攻讀法律研究所，具備專業法政背景；在立法院任期內，更15度獲公督盟評選為優秀立委，「非常不容易」。

陳其邁並特別讚賞蘇巧慧推動母語教育的努力，提到她自製「水獺媽媽台語說故事」Podcast節目，「在許多小朋友心中，水獺媽媽可能比蘇巧慧更有名」。

陳其邁強調，新北是人口最多、兼具山海與都會發展的城市，需要一位有衝勁、能創新又會做事的新市長，「我相信巧慧是最合適的新北市長人選，全力支持巧慧，巧慧加油！」

此外，陳其邁昨日也在公開場合稱讚立委許智傑，稱「不要把許委員當塑膠」，被解讀為有力挺許競選高雄市長意味。對此，許智傑回應表示，感謝陳其邁肯定，也指出多份具公信力的民調顯示，自己目前支持度位居第二，與第一名差距在誤差範圍內。

「其邁市長知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠！」許智傑笑說，他強調自己來自基層、擁有紮實的市民組織力量，是最大優勢。未來兩個月將持續衝刺，結合南高屏大生活圈的遠見與行動力，爭取代表民進黨出戰，團結所有支持者，「一起獲得最後勝利」。

照片來源：陳其邁粉專

