陳其邁力挺這選將！表態「恨不得現在交棒」 本人親回：準備好了

民進黨近期積極布局2026大選，綠委賴瑞隆、林岱樺、許智傑、邱議瑩均有意爭取高雄市長大位，黨內初選進入最終時刻，外界相當關心誰能出線。邱議瑩今（30）日推出3支催票影片，市長陳其邁獻聲力挺，並表示「恨不得現在就把棒子交給她」。對此，邱回應，接棒不是容易的事，但她準備好了。

民進黨高雄市長初選逐漸白熱化，邱議瑩今日推出3支催票影片，陳其邁罕見獻聲，不僅誇讚她看事情的方法、高度、視野截然不同，還說「恨不得現在就把棒子交給她」；前行政院長蘇貞昌同樣力挺，並喊話電話民調支持邱議瑩，市長要選能選得贏、做得好的人。

對此，邱議瑩表示，外界都知道她與陳其邁交情好，對於市政溝通、協調非常有默契，對方的支持當然對她是助力，不過不管怎樣還是要靠自己努力，以贏得市民支持。她也坦言，高雄在陳其邁的治理之下，成為創新、科技的城市，接棒不是容易的事情，不過她準備好了，自己是最有前瞻、最有願景、最有政策執行力的候選人。

邱議瑩今（30）日推出3支催票影片，市長陳其邁獻聲表示「恨不得現在就把棒子交給她」。（圖／邱議瑩國會辦公室提供）

針對初選過後黨內團結，邱議瑩認為，競爭只是一時的，高雄的事情一直都是她的第一優先，「堅持高雄更好、堅持高雄第一，也是我的信念」。她強調，自己是最強母雞，能帶領大家打贏選戰，因此不只里長與市長要贏，議會過半更是終極目標。

回憶起2018年地方大選，邱議瑩指出，當時她臉書受到超過132萬則留言攻擊，國安單位追查源頭為境外網軍；不過她說道，自己為了高雄的事情義無反顧、一定挺身而出，更自詡是「最有意志力、最堅強、最有執行力」的候選人，不管受到多少抹黑，仍堅持信念。

