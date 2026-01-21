陳其邁力挺 賴瑞隆：凝聚最大團結成就更好高雄

（中央社記者葉素萍台北21日電）民進黨中執會今天正式提名立委賴瑞隆參選2026高雄市長，現任高雄市長陳其邁現身力挺，強調賴瑞隆是能延續城市轉型成果、擦亮民進黨執政招牌的最佳人選。賴瑞隆說明，會以最謙卑的態度、凝聚最大的團結，成就更好的高雄。

民進黨今天舉行嘉義縣、台南市、高雄市3縣市長提名記者會，兼任民進黨主席的總統賴清德為被提名人繫上競選背帶。

現任高雄市長陳其邁到場力挺賴瑞隆，陳其邁指出，南台灣正站在產業與城市轉型的關鍵節點，高雄、嘉義、台南共同構成引領台灣前進的重要科技廊帶。他強調，賴瑞隆歷練完整、最了解高雄，是能延續城市轉型成果、擦亮民進黨執政招牌的最佳人選。

廣告 廣告

賴瑞隆表示，身為基層勞工之子，感謝市民給予機會，得以回饋深愛的城市。他將以謙卑、專業、市政優先為核心，團結所有希望高雄未來能更好的力量，推動城市持續進步；他將承接歷任市長的施政成果，讓高雄朝向山海河港共好、老青幼共榮，百業興盛、市民引以為傲的國際幸福城市邁進。

賴瑞隆提到，距離2026年大選只剩10個月，他要許下「四個第一」的承諾，首先是團結第一，會用最謙卑、最開放的態度向各界請益，團結戰友、團結市民、團結所有為高雄打拚的人；其次是專業第一，重視專業來匯聚「大團隊」，與所有關心高雄的人共同擘劃未來願景。

賴瑞隆談及，第三是市政第一，未來他依然會秉持從政初心，聚焦市政第一，為高雄全力以赴，捍衛市民權益、爭取建設不停歇；第四是高雄第一，未來的每一個決策選擇，都將以高雄的利益為優先、讓他所熱愛的高雄更好。

賴瑞隆強調，要與市民攜手開創高雄下一個嶄新黃金10年，「心若定，高雄一定贏；路若明，高雄向前行」。他相信，最謙卑的態度、會凝聚最大的團結；最大的團結，會成就更好的高雄；更好的高雄，會造就最好的台灣。（編輯：林克倫、張若瑤）1150121