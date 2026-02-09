陳其邁助選也沒用？他曝綠營高雄最大問題 「這事成警訊」台南也爆隱憂

面對年底將到來的九合一大選，藍綠雙方在南二都的對決人選早已定調，分別是台南的「陳亭妃 v.s. 謝龍介」以及高雄的「賴瑞隆 v.s. 柯志恩」；國民黨立委洪孟楷直言，今（2026）年與2022大選最大的差異在於，藍營母雞跟小雞的配合更為密切，有望一舉攻下南二都。

「民進黨確實擔心高雄會掉」，洪孟楷在《新聞大白話》節目中表示，除了綠營初選刀刀見骨之外，現任高雄市長陳其邁原本就沒有支持賴瑞隆，因此就算在初選結果出爐的當下，陳其邁拉著賴瑞隆的手高喊「凍蒜（當選）」，也只會讓市民覺得「戲演得不像」。

廣告 廣告

洪孟楷指出，賴瑞隆最大的問題在於知名度較低，即便民進黨在當地基本盤較大，但無論是柯志恩，還是台南的謝龍介，都與2022年參選時有所不同。洪孟楷解釋，有別於2022年藍營母雞、小雞的各自努力，今年雙方的距離以及配合調性都更為密切，國民黨高雄市議員無論是找謝龍介拍短影音，還是跟柯志恩一起跑地方行程，都看得出這個「勢」已經聚集起來了。

更多風傳媒報導

