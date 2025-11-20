陳其邁動怒駁斥「中央藉砍預算修理」 支持政院版財劃法

高雄市 / 綜合報導

高雄市長陳其邁昨(19)日在總質詢時，動怒反駁國民黨市議員陳麗娜說「中央藉著國民黨的刀修理市長」的這番言論，陳其邁直批是國民黨砍行政院預算造成高雄受罪，立法院黨團要負責，而他也喊話支持行政院版財劃法，因為對比上週立法院三讀版本，對高雄更公平，他語重心長說，希望第三次的修法，要給他話語權，不要連表達意見的機會都沒有，讓他很卑微。

財劃法爭議，燒進高雄市議會，國民黨市議員這番話，惹火市長陳其邁，高雄市長陳其邁VS.市議員(國)陳麗娜說：「(一般性的補助)，所以妳在講什麼，(跟計劃型補助)，國民黨砍掉預算，(都不可以虧欠高雄)，國民黨砍行政院的預算，(我有講喔，而且)，造成高雄受罪，(我有質詢過，你問財政局局長就知道)，國民黨的立法院黨團要負責。」

陳其邁動怒反駁火力全開，立法院會14日三讀修正財劃法部分條文，高雄市一般性、計畫型補助，都已減少超過百億，統籌分配款，雖然增加258億，但增幅是全台墊底，加加減減，一共少了174億，包括已動工的捷運黃線、紫線經費，社福、治水、長照政策，可能都會受到影響。

高雄市長陳其邁VS.市議員(國)陳麗娜說：「(這空談啊)，當議員當那麼久，(這種觀念的不正確)妳知道，你在通過一個自治條例，(會誤導市民)或者是法案的時候，(觀念不正確會誤導市民)去影響到高雄的重大建設，(讓市民誤以為財劃法是不好的)，刪減預算修法的人就要負起責任，把這個錯誤改正。」

而行政院版的財劃法，則保障3大財源不減少，對比立法院三讀版本，增加人口結構、農林漁牧，及產業外部性污染指標，兼顧高雄利益，陳其邁喊話支持，高雄市長陳其邁說：「期待說等行政院的版本送到立法院的時候，這個國民黨以及包括柯志恩委員在內，都能夠好好把這些指標再看一次。」就怕衝擊交通社福等重要經費，陳其邁喊話第三次的修法，要給他話語權，高雄市長陳其邁說：「不要連我們表達意見的機會都沒有，我很卑微啊。」

