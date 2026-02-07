南部中心／蘇晟維、林樹銘 高雄報導

把握年前最後一個週末，高雄市長陳其邁挾著高人氣，7日一整天連跑好幾個地方發小紅包，所到之處都是大排長龍，而選區內的立委以及議員參選人，也全都到場，甚至連藍營議員也來沾光，而代表民進黨角逐高雄市長的立委賴瑞隆，今天一整天也都跟著陳其邁跑透透，要拉抬聲勢。

陳其邁勤跑各地發小紅包 賴瑞隆跟緊緊拜票拉抬聲勢

陳其邁7日連跑多個廟宇發送小紅包，立委賴瑞隆全程緊跟。（圖／民視新聞）

把握年前最後一個週末，高雄市長陳其邁市區跑透透，到鹽埕區的文武聖殿參香祈福，發送有超人力霸王聯名的一元小紅包，要代表民進黨參選高雄市長的立委賴瑞隆，緊跟在一旁，跟民眾一起互動，還有人拿出初代力霸王的Q版小娃娃一起合照，配合冬日遊樂園7日傍晚就要開幕，超人力霸王彷彿變成通關密語，大家合照都要比上力霸王手勢，連7日發小紅包的地點，也都是在展區週邊，高雄市長陳其邁說，「內行的高雄人都知道，鹽埕區是我們高雄的蛋黃區，有各式各樣的美食，今年配合我們愛河灣，超人力霸王的IP展演，一定也會相當地熱鬧。」

廣告 廣告

陳其邁勤跑各地發小紅包 賴瑞隆跟緊緊拜票拉抬聲勢

高雄冬日遊樂園7日傍晚登場，合照吹起力霸王風潮。（圖／民視新聞）

陳其邁致詞時，不忘替身邊的立委、議員們的政績掛保證，也痛批藍白擋預算，造成高雄捷運新建工程還有上百億的資金缺口，陳其邁痛批，「在我們高雄捷運的預算，還有103億的缺口，所以立法院的預算如果沒有過，對我們高雄的建設也會影響很大。」

陳其邁勤跑各地發小紅包 賴瑞隆跟緊緊拜票拉抬聲勢

陳其邁挾高人氣，連國民黨籍市議員也緊跟行程。（圖／民視新聞）

要合照、領小紅包的人潮，從廟裡排到廟外，就算換到下一個前金區的萬興宮，連國民黨的議員都跟著來沾光，陳其邁有如超級人氣王，要帶動年底自家人的選情，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆認為，「過年期間就是大家發小紅包，那是地方的喜事啦，我們今天也就陪同陳其邁市長，過去陳其邁市長有第一名、五星的成績，今天我們的行程，就是跟著陳其邁市長，全天的行程跟著他走，希望能爭取到更多市民的支持。」賴瑞隆7日一整天，都跟著陳其邁發小紅包，兩人形影不離，也要用行動證明，彼此之間緊密合作。

原文出處：陳其邁勤跑各地發小紅包 賴瑞隆跟緊緊拜票拉抬聲勢

更多民視新聞報導

陸軍「新戰神」震撼登場！精準獵殺拒敵於境外

《世紀血案》李千娜失言遭炎上 女兒也挨轟：妳媽覺得滅門不嚴重

李貞秀大嗆內政部空屋數據「給還是不給」 網：勸妳別討拍

