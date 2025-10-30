陳其邁化身「港都海味代言人」：來高雄就是要大口吃海鮮
「高雄首選，就是海鮮首選！」高雄市長陳其邁30日出席「2025大海開吃」活動，成了最賣力的「港都海味代言人」。他在現場連番強調，高雄漁業總產值占全台一半、遠洋漁業更高達九成，是全國最重要的漁業城市，「來高雄不只看演唱會、遊亞灣，最重要的就是大口吃最新鮮的海產。」
陳其邁表示，高雄沿海從茄萣、永安、彌陀、梓官、前鎮到林園，每一區都有漁港、都有特色，也都有各自代表性的漁獲，「幾乎每一口海鮮，背後都有一個高雄的故事。」他指出，高雄漁業實力雄厚，不僅是全台最大的漁獲供應地，也帶動加工與冷鏈產業發展，「魚丸、魚鬆、即食料理通通有，這幾年在海洋局的輔導下，品質一級棒，也深受消費者喜愛。」
海洋局表示「大海開吃」活動不只是市集，更是一場「高雄海鮮嘉年華」，現場集結各漁港攤商、加工業者，推出多款限定商品與優惠，讓消費者直接買到產地新鮮貨。「活動的重點很簡單，就是讓大家吃到最好的，買到最新鮮的，支持我們高雄漁民。」
陳其邁強調，高雄海鮮不只是產量大，品質也最有保證，「我們的漁產品都通過嚴格檢驗，符合衛生標準，買得安心、吃得放心。」他笑說，若要體驗高雄的在地生活，「除了聽演唱會、看夜景，一定要吃海鮮，這才是真正的港都日常。」
他也向全國民眾喊話：「來高雄開吃，體驗最鮮的海味，支持高雄的漁民。」並表示市府將持續推動漁業品牌化與產銷合作，讓高雄從海港出發，把「鮮」的魅力行銷全台。
