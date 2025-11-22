陳其邁化身"陳三歲"畫棒棒糖! 跟小朋友鬥嘴"指鹿為馬"
南部中心／劉安晉、陳芷萍 高雄市報導
高雄22日下午有一場小朋友彩繪活動，畫布很特別，是高雄的輕軌列車，小朋友把對高雄的印象，全都畫在車身上。高雄市長陳其邁也拿起畫筆，在車頭畫了一支棒棒糖。看到小朋友天馬行空的作品，陳其邁瞬間又變成了陳三歲，不斷跟小朋友鬥嘴，還把長頸鹿說成是馬。
高雄22日下午有一場小朋友彩繪活動，畫布很特別，是高雄的輕軌列車，小朋友把對高雄的印象，全都畫在車身上。（圖／民視新聞）
「黃捷呢？」一拿起畫筆就有恐畫症，陳其邁急著要討救兵，「我畫什麼都不像」。要在輕軌車頭上畫下久恆的作品，可不是鬧著玩的，在圓圈圈內輕輕點了兩下，代表眼睛，馬上就收手，要別人接著畫，後來才又再黃捷的指導之下，多畫了幾筆，「市長畫了一支棒棒糖！」打造孩子的移動美術館，高捷與特公盟合作，將輕軌列車變成畫布，讓小朋友們把對高雄的城市印象畫出來，愛河的船、美麗島站、高雄展覽館躍然車上。一名參與的小男生說，「嗯，非常興奮，因為我蠻常搭輕軌回家的。」另一名來自台北的女童則說，「就是很好玩，就是很特別的體驗，第一次能在輕軌車廂上畫畫。」高雄市長陳其邁說，「不管在任何的公共政策或者是相關的言論意見，都是以大人為主，那小朋友的聲音常常被忽略，我們希望能夠保護強化兒童的表意權。」
看到小朋友天馬行空的作品，陳其邁瞬間又變成了陳三歲，不斷跟小朋友鬥嘴，還把長頸鹿說成是馬。（圖／民視新聞）
自己畫不好，看看小朋友畫得如何？突然從背後突襲這名小男生，捏了一下他的背問在畫什麼，小男生說：「草叢裏的花」，陳其邁似乎不以為然，看了一下參考的照片說，「阿人家那個又沒花你給人家畫花」，欸，不是才說要重視小朋友的表意權嗎？這位大人意見很多喔，看到一隻長頸鹿也忍不住說，「壽山動物園裏面沒有長頸鹿，那個是馬，指鹿為馬。」自己講完自己哈哈大笑，原來現在是陳三歲啦，大合照時又點名黃捷，「黃捷小朋友看前面！」活動標題寫著「玩得夠才能好好長大」，看來這位市長小時候玩得不太夠喔。
原文出處：陳其邁化身「陳三歲」畫棒棒糖！ 跟小朋友鬥嘴「指鹿為馬」
更多民視新聞報導
子瑜遭黃安檢舉被迫道歉！親媽昔9字高EQ回敬
藍委竟誣賴陳其邁「力挺垃圾山主謀」 邱議瑩嗆潑髒水：支持提告
擁愛反暴力、鄰里齊守護！ 高市跨局處推動防治與預防
其他人也在看
迎娶關卡比選舉難？ 南市38歲男議員向里民廣播求救
嘉義縣 / 綜合報導 台南市無黨籍議員李宗霖，今（22）日到嘉義水上鄉田尾村，迎娶當地里長二女兒，就見他衝到廣播中心，說自己38歲了，要大家幫忙他，給他愛心貼紙，原來這是迎娶關卡之一，得收集足夠的貼紙才算過關，新娘姐姐還設計多道有趣關卡，包含計步器的數字要到1314，以及答錯題目要吃檸檬等等，讓傳統儀式，增添不少趣味。台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「今日來田尾村這個貴寶地，要來取里長的第二個女兒。」新郎官衝進村內廣播中心，要大家幫幫忙，讓他順利娶老婆，台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「懇求你們賜我貼紙，這比選舉還困難我38歲了拜託大家。」把年齡都搬出來了，看來新郎官真的很想娶！原來迎娶關卡之一，是收集愛心貼紙，而新郎的身分曝光，是台南市議員李宗霖，他誠懇拜託鄉親父老，讓他順利過關，親友團說：「鄉親，快點，他38歲了。」大家很給力，一廣播完，蜂擁而上貼貼紙，好不容易過了這關，台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「(新娘)我來了。」請等一下，辛苦的還在後頭，新郎的親友團，集體賣力踩地，因為每個人身上都有一個計步器，加起來的數字要是1314，才算過關。高雄市議員張博洋，身為好兄弟，也加入迎娶行列，穿著襯衫在太陽底下，沒多久就滿身是汗，而新娘是嘉義縣水上鄉太保市田尾村當地里長的女兒，新娘姐姐設計多道迎娶關卡，新娘姐姐說：「如果你答錯了，來。」答錯跟新娘有關的題目，就要吃一片檸檬。新郎一路過關斬將，但面對岳父岳母這關，台南市議員(無黨籍)李宗霖說：「爸爸媽媽，拜託。」直接下跪，拜託把女兒嫁給自己，才成功抱得美人歸，台南市議員(無黨籍)李宗霖VS.新娘說：「辛苦他了一路奔波，恭喜你終於娶到我，，真的，抱得美人歸。」高雄市議員(無黨籍)張博洋說：「剛剛也是替李宗霖捏一把冷汗，畢竟過五關斬六將真的是困難重重。」娶妻挑戰層層過關，新郎總算鬆一口氣，最後也在眾人祝福下順利娶到美嬌娘。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
男疑吸毒持鐵棍隨機攻擊2傷 警獲報逮人搜出安毒
新北市 / 綜合報導 昨（22）日上午9點多，新北市三重區三和路四段一處巷弄內，一名顏姓男子疑似吸毒後情緒不穩，持鐵棍在路上隨機攻擊一對夫妻，被害人當場頭破血流，事後送醫救治所幸沒有大礙，而警方獲報到場，壓制犯案男子，還在機車車箱找到毒品安非他命，以及作案用的鐵棍，嫌犯到派出所後，情緒仍然不穩定而且否認犯案，警方不僅移送法辦，更建請檢方聲押。夫妻倆好端端走在路上，沒想到這時一名男子，突然靠近手持鐵棍，用力往丈夫頭部敲下去，被害人手摀著頭馬上逃離現場，這時男子把目標，轉向一旁的女子，再大力持鐵棍，朝她頭部揮下去，女子一路逃跑，男子還一路追打，直到被害人癱軟跌倒在地，男子這才轉身逃走。救護車第一時間趕到，將被害人進行包紮，送上擔架，醫護人員VS.被害人說：「來先生那你先到救護車那邊坐著。」被打的夫妻檔，在人員陪同下都上了救護車，突如其來的隨機街頭傷人，讓附近住戶受到驚嚇，目擊民眾說：「那個男生走比較快，大約那隻鐵管，大約一尺長，從頭給她打下去。」隨機攻擊案件，發生在昨（22）日早上9點多，新北市三重區三和路四段，一處巷弄內，回到現場，還能看到大片血跡，遺留在地面，45歲顏姓男子，騎車先在巷口繞，最後停在事發地，他前面就無緣無故，用手大力推一名婦人頭部，接著回車廂拿鐵棍，攻擊許姓丈夫頭部，接著又再攻擊江姓妻子，還一路追打，倆夫妻被打到頭破血流，男子才肯準身離去，準備要逃卻發現機車動不了，被趕來的警方壓制帶回。員警VS.顏姓男子說：「在亂喔，對你太好了是吧。」顏姓男子雙手上銬，被警方逮捕，但他還不斷回嘴，警方事後在車廂查扣，作案鐵棍還有毒品安非他命，新北市三重分局永福派出所副所長李煥文說：「本案犯嫌與兩名被害人互不認識，疑似因為情緒不穩定而持鐵棍攻擊，造成被害人頭部挫傷。」無辜夫妻走在路上，遭到隨機攻擊，所幸意識清醒沒有大礙，再醫院持續觀察，而男子被逮後情緒不穩，不斷否認犯案，但警方仍將他移送法辦，還建請檢察官羈押，不讓他再出來為非作歹。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前
臺南幼兒運動會熱鬧登場 逾2千名親子齊聚同樂
臺南市體育局舉辦的「臺南幼兒運動會」11月22日於永華市政中心西側廣場熱鬧登場，本場次共有67隊、955位小朋友與家長們共同參與，現場湧入超過2,200人同樂。市長黃偉哲親自到場，與大小朋友一同透過「大球傳遞」揭開運動會序幕，現場氣氛溫馨又熱烈。黃偉哲市長表示，運動會不僅是比賽，更是親子共享快樂時光的重要平台，本次活動設計四大趣味體能關卡，包含「推大球」、「呼拉圈賽車」、「滑溜布爬行」及「運球挑戰」，讓家長和孩子攜手完成挑戰，不僅能促進親子關係，還能讓幼兒訓練大小肌肉、享受運動樂趣，完成挑戰的每位小朋友，都能獲得專屬完賽獎牌與小禮物，成為最珍貴的成長紀念。體育局陳良乾局長表示，除了主要的趣味關卡，現場還安排五大闖關體驗，包含「棒球九宮格」、「套套呼拉圈」、「足球彈珠台」、「彈彈桌球手」及「跳跳乒乓球」，集滿通關章的小朋友還能兌換限量小禮物，遊戲中使用的「滑溜布」也會讓各園帶回，能延續成為課程教材，讓孩子在日常學習中繼續享受運動樂趣。壓軸的「夢幻泡泡秀」更是小朋友的最愛，繽紛泡泡在空中飛舞，搭配大小朋友的歡笑聲，將現場氣氛推向最高潮！臺南市政府體育局表示，接下來11月29日還有「新營場」台灣好新聞 ・ 1 天前
聽奧隨筆／東京的熱情與設施佳 台北聽奧還是讓外國選手難忘
部分使用2021年東京奧運的比賽場館，白天有點涼但還不算太冷的15至17度的氣溫，11月東京路上可見金黃色的銀杏樹海，東京達福林匹克運動會（簡稱聽奧） 感受到首次承辦的熱情，聽奧體驗園區包括手語...聯合新聞網（運動） ・ 23 小時前
控花縣府統籌分配款多拿70億 議員:社福預算未有感增加
政治中心／綜合報導藍白版本的財劃法過關後，各縣市明年都會拿到比以往更多統籌分配款，但花蓮議員就指出"縣府多拿70億，社福預算卻沒有感增加"，而且在給如部落祭典、產銷班開班會補助、或宮廟補助，動輒成長好幾倍，質疑綁樁、為特定人士明年選舉鋪路。民視 ・ 22 小時前
紀念黃百韜殉國! 賴清德:該緬懷的是為國奮戰的國軍非共諜
政治中心／綜合報導22號是黃百韜將軍在國共內戰中殉國的紀念日，總統賴清德發文向他致敬、更說黃百韜以寡擊眾、但當時國民黨已經被叛將吳石等人滲透，導致徐蚌會戰中犧牲55萬國軍。外界解讀提吳石在暗酸鄭麗文，藍營青年反批他藉黃百韜政治操作、綠營則批"鄭麗文到念吳石其實就是要投共"。民視 ・ 22 小時前
金馬紅毯／林依晨出門抱兒「被口水洗臉」！張孝全幸運物跟他有關太感人
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22日）晚在北流盛大登場，《深度安靜》劇組稍早亮相紅毯，入圍影帝的張孝全與角逐影后的林依晨再度同框，俊男美女合體氣場十足。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
想回鍋參選2026桃園？ 鄭文燦：心如止水、沒有打算｜#鏡新聞
民進黨在桃園會推派誰出戰市長張善政，備受矚目；媒體人吳子嘉日前就透露，前桃園市長鄭文燦有意要回鍋參選，還已經跟綠營高層會面，不過鄭文燦透過管道回應，沒有選舉規劃。至於其他被外界點名的人選，像是立委王義川，以及總統府副秘書長何志偉也動作頻頻，持續在桃園勤跑基層。鏡新聞 ・ 22 小時前
解決「美濃大峽谷」！林岱樺對亂倒垃圾宣戰：不只重罰更要重賞
民進黨立委林岱樺今天（22日）在旗山舉辦造勢活動，現場湧入2萬人。她承諾要讓鄉親們安居樂業，並指自己解決了美濃大峽谷的問題，未來當上市長後，針對廢棄物非法傾倒的問題，不只重罰，更要重賞，若民眾檢舉，市府最高給一百萬的破案獎金，讓全體的市民一起守護故鄉。中天新聞網 ・ 21 小時前
旗山造勢邀律師捍清白 林岱樺：高雄不是檢調決定
（中央社記者洪學廣高雄22日電）民進黨立委林岱樺投入高雄市長初選，卻爆出涉詐助理費案。她今天在旗山造勢邀律師助講捍衛清白，她說，只因民調第一就被追殺，拜託鄉親替她討公道，「高雄不是檢調在決定」。中央社 ・ 21 小時前
MLB》道奇、洋基灑幣有回報 山本由伸、寇爾獲評「最超值投手肥約」
美媒Jomboy Media球評奧立夫（Jolly Olive）近日評價大聯盟最高價的幾位投手合約，當今最貴的投手山本由伸簽有12年3.25億美元（新台幣101億）。「山本在日職統治多年，他今年的表現極佳，不過大家著眼的是他季後賽的表現，兩場完投與世界大賽G7救場，這只是他合約的第2年，還有10年的時間，但我會把他放在最頂級評價（值得每一分錢甚至有賺）。」中時新聞網 ・ 7 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
新北市長夢碎？最新民調曝「4人選互比慘墊底」 黃國昌尷尬回應了
即時中心／黃于庭、陳治甬報導民進黨持續布局2026地方選戰，新北市長拍板立委蘇巧慧上陣，國民黨則以台北副市長李四川、新北副市長劉和然呼聲較高，另民眾黨主席黃國昌先前也表態，有意爭取市長大位。不過據最新民調顯示，若「藍白合破局」成3黨對決之下，黃國昌與其他3人相比均墊底。對此，黃國昌今（22）日也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 3 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 22 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前