陳其邁化身「陳三歲」畫棒棒糖！ 跟小朋友鬥嘴「指鹿為馬」

高雄22日下午有一場小朋友彩繪活動，畫布很特別，是高雄的輕軌列車，小朋友把對高雄的印象，全都畫在車身上。高雄市長陳其邁也拿起畫筆，在車頭畫了一支棒棒糖。看到小朋友天馬行空的作品，陳其邁瞬間又變成了陳三歲，不斷跟小朋友鬥嘴，還把長頸鹿說成是馬。

高雄22日下午有一場小朋友彩繪活動，畫布很特別，是高雄的輕軌列車，小朋友把對高雄的印象，全都畫在車身上。（圖／民視新聞）

「黃捷呢？」一拿起畫筆就有恐畫症，陳其邁急著要討救兵，「我畫什麼都不像」。要在輕軌車頭上畫下久恆的作品，可不是鬧著玩的，在圓圈圈內輕輕點了兩下，代表眼睛，馬上就收手，要別人接著畫，後來才又再黃捷的指導之下，多畫了幾筆，「市長畫了一支棒棒糖！」打造孩子的移動美術館，高捷與特公盟合作，將輕軌列車變成畫布，讓小朋友們把對高雄的城市印象畫出來，愛河的船、美麗島站、高雄展覽館躍然車上。一名參與的小男生說，「嗯，非常興奮，因為我蠻常搭輕軌回家的。」另一名來自台北的女童則說，「就是很好玩，就是很特別的體驗，第一次能在輕軌車廂上畫畫。」高雄市長陳其邁說，「不管在任何的公共政策或者是相關的言論意見，都是以大人為主，那小朋友的聲音常常被忽略，我們希望能夠保護強化兒童的表意權。」

看到小朋友天馬行空的作品，陳其邁瞬間又變成了陳三歲，不斷跟小朋友鬥嘴，還把長頸鹿說成是馬。（圖／民視新聞）

自己畫不好，看看小朋友畫得如何？突然從背後突襲這名小男生，捏了一下他的背問在畫什麼，小男生說：「草叢裏的花」，陳其邁似乎不以為然，看了一下參考的照片說，「阿人家那個又沒花你給人家畫花」，欸，不是才說要重視小朋友的表意權嗎？這位大人意見很多喔，看到一隻長頸鹿也忍不住說，「壽山動物園裏面沒有長頸鹿，那個是馬，指鹿為馬。」自己講完自己哈哈大笑，原來現在是陳三歲啦，大合照時又點名黃捷，「黃捷小朋友看前面！」活動標題寫著「玩得夠才能好好長大」，看來這位市長小時候玩得不太夠喔。

