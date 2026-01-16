陳其邁又變色了！粉紅變寶藍 專業手勢迎SJ

▲陳其邁又變色了！從粉紅變寶藍色 專業手勢迎SJ粉絲狂讚：很會。（圖／陳其邁臉書）

[NOWnews今日新聞] 南韓天團SUPER JUNIOR將於1月23日至25日在高雄巨蛋連唱三天，歡慶出道20週年。高雄市長陳其邁為了迎接「灶咖男團」與全球E.L.F.，再度發揮創意，將臉書大頭貼換成資深鐵粉模式。不僅身穿寶藍色襯衫、戴上同色系球帽，更手持鑽石手燈，專業的擺出SJ經典的打招呼手勢。陳其邁在貼文中熱情喊話：「It's You!」歡迎粉絲來到這座充滿「Miracle」的城市，享受高雄最熱情的應援。

這已經不是第一次，陳其邁為了行銷演唱會經濟而變身。去年南韓天團BLACKPINK來台時，他曾P圖換上一頭夢幻粉紅髮，引發社群轟動；隨後TWICE來港都開唱時，他也配合主視覺將頭髮變成藍色，手中還拿著神似官方手燈的棒棒糖。此次為了SUPER JUNIOR，陳其邁再度進化，手燈樣式與手勢都完美復刻，讓網友紛紛狂讚：「邁邁無極限」、「市長連手勢都會太厲害了」、「只有高雄能超越高雄」。

除了視覺應援，高雄市府也熱情款待歌迷。只要憑演唱會門票，就可以到捷運左營、美麗島、巨蛋等指定站點領取50元優惠券。可在全市超過40個商圈夜市、400多家合作店家中抵用。另外高雄城市也充滿驚喜。從城市點燈、捷運應援列車到人行道燈號等，市府透過全方位的軟硬體規劃，將高雄打造為國際級的演藝城市，「市長帶頭追星」的行銷策略，帶動了城市熱度與商機。



