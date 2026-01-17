陳其邁合體「超人力霸王」畫面曝！本尊海巡讚：太帥了

政治中心／饒婉馨報導

高雄市長陳其邁繼邀請 COLDPLAY、BLACKPINK 等國際巨星來台演出後，他16日宣布今年農曆年節的「2026 高雄冬日遊樂園」將與日本國民英雄「超人力霸王」合作，藉此行銷城市觀光，沒想到活動才剛公布，網路竟瘋傳一段陳其邁與超人力霸王合體的 AI 短片，市長變身英雄的模樣讓網友全笑翻。





網友用AI技術生成一段陳其邁市長（右）跟超人力霸王（左邊3位）的影片，引來市長本人留言誇讚。（圖／翻攝自IG @ooxxai）

致敬城市英雄！超人力霸王進駐愛河灣

高雄市政府日前揭曉 2026 高雄燈會主題，陳其邁表示，超人力霸王正義、守護城市的形象，正好用來致敬那些在基層默默付出的「城市超人」，像是醫護人員、消防隊員與清潔隊等。高雄市府16日公布官方宣傳影片，沒想到網路上竟同步上傳一段陳其邁與超人力霸王並肩作戰、甚至動作合一的 AI 生成影片，瞬間引來大批網友朝聖按讚。影片中陳其邁神情認真，與巨大的超人英雄互動毫無違和感，還擺出經典POSE，讓眾人不禁笑翻。

陳其邁（左）在官方影片中也有做出經典POSE，但AI合成影片曝光後，網友再次笑翻。（圖／高雄市政府觀光局提供、IG @ooxxai）

AI 合體影片流出 網歪樓：邁邁準備出道？

影片曝光後，逗趣的聲光效果、內容讓網友留言笑虧，「這影片真的比扯鈴還扯了啦，又再次超越上次的創意了」、「AI正確的打開方式」、「哇X真的有夠厲害的啦」、「陳三歲市長你們高雄不要太過份，當成你們的遊樂場欸…羨慕死…」、「我看這陳三歲在卸任前都不打算要放過全國各縣市的樣子」。









原文出處：陳其邁合體「超人力霸王」擺經典POSE曝光！本尊海巡大讚網笑瘋：解除封印

