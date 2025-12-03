陳其邁喊做好做滿！他預言：和這人狹路相逢

▲高雄市長陳其邁。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 高雄市長陳其邁任期剩一年，未來動向備受關注。高雄市議員黃紹庭今（3）日於議會質詢時問及陳其邁是否會提前離開轉任行政院長，陳其邁回應，「我會做好做滿，做到任期最後一天」，讓黃紹庭直言，「2032年總統大選，陳其邁可能與台北市長蔣萬安正面交鋒」。



前市長謝長廷民國94年提前2年出任行政院長，陳菊107年轉任總統府祕書長，陳其邁是否會步上前人後塵備受關注。高市議員黃紹庭今日在質詢時問陳其邁，明年的去處為何？是否會提前北上接任行政院長？

陳其邁則回應道，「這題已經問過非常多次，到現在我的答案一樣，我會做好做滿，我會做到任期最後一天，這是我的工作」，被問及過去3年最亮眼的施政成果，陳其邁也表示，最重要的成就為吸引高科技產業投資，尤其是「台積電」於高雄設置5座2奈米廠，讓高雄成為全台半導體先進製程產能最多的城市。

對於陳其邁的回應，黃紹庭指出，台北市長蔣萬安也成功吸引「輝達」進駐台北，顯示產業發展為城市治理核心；黃預言2032年總統大選，可能出現陳其邁與蔣萬安競爭，「搞不好2032年總統大選，你們（會狹路相逢，還會擦出火花」。

