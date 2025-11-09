陳其邁喊別把許智傑當塑膠！本尊回應了：我是鋼鐵做的

民進黨2026高雄市長初選白熱化，近日一份民調曝光，被外界解讀未來可能是「賴邱之爭」，高雄市長陳其邁表示，許智傑也不錯，「不要把他當塑膠」。對此，許智傑今天（9日）表示，陳其邁知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠，會繼續努力衝刺。

民進黨立委許智傑。（資料圖／許智傑辦公室）

陳其邁8日和綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、邱志偉等人一同出席彌陀虱目魚文化節。針對近日的民調，陳其邁受訪時表示，「他們幾位都是君子之爭，差距也都非常小，他們在立法院都很努力，許智傑也不錯啊，也不要把他當塑膠對不對？」他認為，民調是參考，有時候也是起起伏伏。

陳其邁。（圖／中天新聞）

許智傑今天表示，感謝陳其邁的肯定。同時，他也透露，最近的許多民調結果顯示，他都位居第二，且和第一名的差距都在誤差範圍內，「其邁市長知道小金剛是鋼鐵做的，不是塑膠」。

民進黨立委許智傑。（圖／資料照）

許智傑說，他最大的優勢，是來自基層的市民的力量，並指自己還有高屏大生活圈的遠見和行動力，這2個月會繼續衝刺，盼能代表民進黨團結大家，贏得最後勝利。

