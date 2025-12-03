陳其邁喊「做好做滿」 民代預言：2032與蔣萬安狹路相逢

高市議員黃紹庭今（3）日提到，過去時任市長謝長廷、陳菊都落跑到中央當官，陳其邁是否會提早北上，接任行政院長？對此，陳其邁強調「我會做好做滿，做到任期最後一天」。（摘自高市議會網站）

高雄市長陳其邁任期明年將至，外界好奇他未來動向，高市議員黃紹庭今（3）日提到，過去時任市長謝長廷、陳菊都落跑到中央當官，陳其邁是否會提早北上，接任行政院長？對此，陳其邁強調「我會做好做滿，做到任期最後一天」。黃紹庭還預言說，「搞不好2032（總統大選）你會跟蔣萬安狹路相逢！」

黃紹庭指出，本會期結束後，陳其邁任期僅剩最後1年，外界自然好奇他是否會如同前市長謝長廷、陳菊般提前北上，民國94年謝長廷提前兩年接行政院長、107年陳菊轉任總統府祕書長，他追問陳其邁「市長，你能不能跟市民說清楚明年的去處？」會做好做滿？還是去當行政院長？

對此，陳其邁強調，自己的回答從未改變，「黃議員已經問過非常多次，到現在我的答案一樣，我會做好做滿，我會做到任期最後一天，這是我的工作。」

黃紹庭強調，「人要有始有終、要守信用」，這是所有市民的期待，他繼續追問陳其邁這3年來最亮眼的政績，陳其邁回應，最重要的成果是吸引高科技產業投資，尤其是台積電在高雄設置5座2奈米廠，讓高雄成為半導體先進製程產數最多的城市。

黃紹庭提到，台北市長蔣萬安最近也把輝達進駐台北，視為他施政最大亮點，這證明產業發展是城市經營的重中之重，英雄所見略同，市長你還有一年任期，好好把它做好，「搞不好2032年總統大選，你們（蔣萬安、陳其邁）會狹路相逢，還會擦出火花」。

