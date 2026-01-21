陳其邁喊「第一名立委會成第一名市長」 賴瑞隆承諾「四個第一」

民進黨中央召開民進黨縣市長提名嘉義縣、台南市、高雄市記者會，陳其邁、賴瑞隆。廖瑞祥攝



民進黨今（1/21）舉行台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名記者會，正式提名陳亭妃、賴瑞隆、蔡易餘參選。高雄市長陳其邁表示，他相信第一名的立委會即將成為第一名的市長，擦亮民進黨執政招牌，賴瑞隆則承諾「四個第一」。

陳其邁致詞時表示，高雄過去謝長廷、葉菊蘭、花媽、還有他任內，最重要工作就是能不斷創新、擦亮民進黨執政招牌，前總統蔡英文、總統賴清德於國家整體戰略中的半導體S廊帶落在南台灣，南台灣未來是引領台灣，剛好落在包括台南、高雄跟嘉義、屏東，南台灣未來是引領台灣不管是在整體的產業發展來看，或者是在整個區域均衡的角度來看，可以說是重中之重。

廣告 廣告

陳其邁表示，尤其高科技產業、演唱會經濟、旅遊，都是民進黨中央和蔡賴總統不斷支持地方發展，而近日在賴總統領導下，我國跟美國關稅談判也獲得不錯成果，都證明從地方到中央，民進黨都是會做事、肯做事，也最能帶領台灣前進的政黨。

陳其邁指出，2026年台灣面臨挑戰、但高雄進步不能停要衝刺，他很開心接棒的賴瑞隆即將要承擔重任，拜託所有高雄市民支持，賴瑞隆擁有完整歷練豐富經驗，也最了解高雄，過去不管在地方服務或是在國會問政，都是第一名的立委，「我相信第一名的立委也會即將成為第一名的市長，擦亮民進黨執政招牌。」

賴瑞隆認為，高雄就像是台灣的縮影，更是一座充滿無限可能的夢想城市。有壯闊的山海河港，有繁華的城市，也有淳樸的農村；有原鄉文化、客庄人情，有扛起台灣基礎的傳產、工業，也有支撐國家起飛的金融、商業，更有讓世界看見的智慧科技產業。

賴瑞隆說，他深知要治理這樣的城市並不容易。但歷任市長一棒接一棒，用遠見與格局，為高雄不斷創造驚喜。從世運會、駁二、高流到演唱會經濟，從愛河整治、黃色小鴨到亞洲新灣區，每一步，都是高雄人共同的驕傲。我們始終相信：一座城市的競爭力，取決於首長的執行力；一座城市的發展力，來自於首長的創意力。「選對的人，城市就會堅定走對的路。」

賴瑞隆指出，敬愛的市民朋友，距離2026年大選只剩十個月。今天他向各位許下「四個第一」承諾。第一，團結第一：他會用最謙卑、最開放的態度向各界請益，團結戰友、團結市民、團結所有為高雄打拚的人。第二， 專業第一：他重視專業，匯聚「大團隊」，與所有關心高雄的朋友，共同擘劃未來願景。

賴瑞隆也說，第三，市政第一，未來他依然會秉持從政初心，聚焦市政第一，為高雄全力以赴，捍衛市民權益、爭取建設不停歇。第四，高雄第一：「未來的每一個決策選擇，都將以高雄的利益為優先，讓我們熱愛的高雄更好。」

更多太報報導

中市長選舉提名有立場？ 鄭麗文：提名制度不會因任何人特殊需要改變

徐欣瑩盼新竹縣長初選全民調 鄭麗文：要所有登記參選人「共識決」

國民黨新北市長選舉不初選？鄭麗文稱盼農曆年前完成協調 侯友宜回應了