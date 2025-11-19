陳其邁嗆藍版財劃法不負責 害南部捷運都不用蓋了

財劃法爭議延燒，高雄市長陳其邁今（19）日痛批，國民黨主導通過的財劃法版本未聽取地方意見，非常不負責任，將害南部捷運都不用蓋了。（柯宗緯攝）

財劃法修法爭議延燒，高雄市長陳其邁今（19）日痛批，國民黨主導通過的財劃法版本未聽取地方意見，非常不負責任，將害南部捷運都不用蓋了。他透露，上次修法前還曾特別提醒國民黨立委柯志恩注意土地面積與汙染等指標要納入，但對方最後仍舉手支持國民黨版本，讓他「非常不以為然」，他也呼籲所有高雄立委都要支持行政院版本。

行政院長卓榮泰昨批評，中央政府跟國家原本沒有「生病」，是立法院在修正財劃法時「把中央抽了血、一直在弱化中央」，也拿錯的藥要中央硬吞下去，才造成中央地方互相在財政上發生困難的現象。

陳其邁今受訪時表示，若真的要治病，就必須先了解病人症狀、對症下藥，但國民黨在這次財劃法修法中完全沒有詢問地方政府，就逕自把版本推出並突襲通過，「這個就是外行直接開藥，把藥塞給地方政府硬吞」，對此他非常不以為然。

陳其邁指出，上次財劃法修法時立法院雖邀請他出席，但不讓他上台表達意見；這次修法更離譜，連何時排議程都不知道，就這樣草率立法通過。他強調，財劃法涉及中央地方及各縣市間的財政分配，如此重要的事情卻沒有地方政府參與，「這是非常非常離譜的事情」。

陳其邁強調，高雄市的訴求很卑微，只希望統籌款、一般性補助款及計畫型補助三項加總「不能少於去年」，高雄並非多要，如果這三項都能確保不低於去年標，地方政府推動重大建設時才能預估未來財政需求。

他特別點名計畫型補助的嚴重縮水問題，114年計畫型補助總額為2954億元， 115年卻驟降至303億元，如果按照立法院通過的版本，「高雄的捷運就不用蓋了，因為我們沒有錢」，台南、屏東捷運建設也是如此。

陳其邁透露，曾向國民黨立委柯志恩建議修法時應注意土地面積及汙染問題，「柯志恩說好，結果兩次舉手都支持國民黨版本，我很不以為然」。上次修法造成高雄統籌款成長比例僅52％，幾乎是全國22縣市中成長最少，成長多的縣市都在北部，此舉加劇南北失衡，違反財劃法作為區域平衡財政調節工具的初衷。

陳其邁呼籲，高雄所有立委要支持行政院版本，不要支持國民黨版本，否則將對高雄造成重大傷害。如果依照立法院通過的版本，對高雄有利的計劃畫補助一定縮水，若是舊版財劃法，高雄還可以規畫紫線等3條重要捷運路線，但現在中央錢沒了，那這個建設怎麼做下去，所以市長當然有責任，必須向市民說清楚市政府的立場是什麼。

