陳其邁回應高雄財政疑慮 老化推升支出、社福預算穩健調節

▲陳其邁在下午的總質詢中，回復議員提出的非法定社會福利預算、大湖公園、公共設施保留地、大社停車空間改善等議題。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】針對議員在市政總質詢中關切高雄市財政狀況，特別是非法定社會福利支出增加恐帶來的財政風險，高雄市長陳其邁今（24）日下午表示，相關預算成長主要受人口老化影響，市府負擔的健保補助支出同步增加。他強調，所有社福預算均在審慎評估財政承受能力後調節編列，確保財政運作維持在可控範圍內。

在議員建議啟動澄清湖周邊整體規劃、設立「高雄大湖公園旗艦計畫」小組部分，陳其邁指出，已請林欽榮副市長擔任召集，整合雙湖公園、果嶺公園與澄清湖風景區等範圍，進行全區檢討與整體規劃，打造更完善的城市湖岸休憩環境。

此外，市府也持續進行公共設施保留地的滾動式檢討。對於 205 廠遷建至大樹後，相關周邊公共設施與道路需求增加的情況，陳其邁指示由林欽榮副市長統籌研議，包含道路新闢與改善方案，以支持區域整體發展。

在地方交通議題方面，議員反映大社自強街周邊公家機關集中，包括仁武戶政大社辦公室、大社區公所及大社圖書分館等，但因停車空間不足造成民眾使用不便。對此，陳其邁回應，將由市府協調整合各機關空間資源，釋出可利用區域作為停車空間；短期將先盤點並畫設停車格位，長期則由副市長進一步研擬更全面的交通與停車改善計畫。（圖╱高市府提供）