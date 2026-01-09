陳其邁大轉彎！營養午餐一天內改口免費 白喬茵酸民進黨：不尷尬嗎

高市府6日才指不會跟進台北市營養午餐免費政策，維持「使用者付費」原則，結果昨日大逆轉，宣布全市公立國中小學115年度營養午餐免費。對此，國民黨高市議員白喬茵表示，高雄在財政壓力沈重下，敢轉彎跟進孩子的福利，就代表有籌錢的勇氣，值得鼓勵。

陳其邁8日指出，高雄幅員廣大，超過11個台北市，最終決定國中小營養午餐全面免費，就是希望讓每一個家庭都能夠減輕負擔。（圖/資料照）

白喬茵昨天（8日）在臉書發文表示，營養午餐免費，根本是一面政壇照妖鏡。它照出的不是孩子有沒有吃飽，而是社會的公共討論到底還剩下多少理性？是不是早就習慣把腦袋外包給政黨，不問政策內容，先問「誰講的」。

白喬茵指出，當蔣萬安宣布營養午餐免費，綠營開火：自戀做形象、經費哪來大撒幣、選前騙選票。政策還沒進到制度設計，先被貼上人格標籤，這不是在討論餐盤，而是在討論政治。

國民黨高市議員白喬茵。（圖取自白喬茵臉書）

白喬茵進一步指出，結果當高雄也宣布了！那些曾經用同一件事質疑台北市府的議員與網友，突然噤聲裝沒事，不尷尬嗎？其實就連陳其邁在24小時內從「使用者付費」轉為「午餐免費」，被酸的也不是政策論證，而是睡醒了、學人精、終於肯做正事，但她認為高雄在財政壓力沉重下，敢轉彎跟進孩子的福利，就代表有籌錢的勇氣，值得鼓勵。

白喬茵強調，自己一直以來，都非常不喜歡教育決策被分顏色，一旦被分顏色、立場先決，公共討論就會死亡。孩子的權益不該被當成政治燃料，所以自己支持營養午餐免費的立場也不會因為髮夾彎華麗或滑稽而動搖。

