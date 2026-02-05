陳其邁子弟兵聯合登記民進黨議員初選 世代傳承成軍 五強戰力拚進市議會
【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨直轄市議員初選登記第二日，高雄市長陳其邁所培育的子弟兵鄭孟洳、林志誠、張以理、鄧巧佩與張耀中，今（5）日聯合舉行造勢記者會，正式宣告投入2026年高雄市議員初選。五位參選人依選區順序登場亮相，並以今年高雄冬日遊樂園引進的超人氣IP「超人力霸王」為發想，形容陳其邁子弟兵必須具備「五大超能力」，象徵在市政與問政上的全面戰力，記者會現場氣氛熱烈，展現世代傳承與團隊作戰的整體氣勢。活動並邀請立法委員黃捷出席致詞，黃捷以陳其邁市長台大學妹的身分，勉勵五位新人發揮在市政團隊中歷練出的「超人」能力，進入市議會後持續為民服務、為高雄打拚。
黃捷表示，這五位參選人皆曾在陳其邁市長的市政或競選團隊中歷練，是名副其實的「子弟兵」，不僅熟悉市政運作，更在第一線接受過最嚴格的實戰考驗。她指出，陳其邁市長最為人稱道的，正是穩健踏實的執行力與高度行動力，而站在身旁的這群年輕世代，過去在政策推動、跨局處整合，以及面對突發狀況的即時應變上，都已累積豐富經驗。黃捷形容，這些歷經市府磨練的成員，各自具備最強行動力、最強整合力、最強守護力與最強設計力，宛如一支由陳其邁市長親手打造的「超人團隊」。她也分享，能在陳其邁市長身邊工作，意味著隨時待命、不分晝夜為市政與市民付出，並強調這樣訓練出來的團隊，就是品質與戰力的最佳保證。她相信，五位參選人一旦進入市議會，將成為推動市政、監督市府、回應民意的重要力量。
第3選區（岡山、橋頭、燕巢、梓官、彌陀、永安）現任議員林志誠，被定位為「超高執行力」代表。林志誠曾任陳其邁市長競選辦公室副總幹事及民進黨高雄市黨部執行長，長年奔走地方、服務不分晝夜。他表示，自己在陳其邁市長參選市長期間即擔任競選幹部，對市政推動與地方需求相當熟悉，進入議會後也出任黨團副總召，清楚掌握市政建設脈絡，期盼持續留在議會，讓市政規劃得以延續、不間斷。
第4選區（左營、楠梓）參選人張以理，則以「超準設計力」亮相。張以理曾任高雄市政府青年局長、陳其邁市長競選總部發言人，並榮獲德國紅點設計概念獎，是左楠區最年輕的參選人。他表示，自己在市府團隊服務長達五年，親身參與高雄關鍵時期的重要轉型，累積紮實的行政與政策推動經驗。此次投入左營、楠梓區市議員選舉，希望將過去在市府累積的專業，轉化為更貼近地方的服務能量，回到基層為鄉親解決問題、爭取建設。他也期盼市民能給予年輕世代機會，讓具備完整歷練與行動力的新血進入議會。
第7選區（三民）現任議員鄭孟洳，被形容為「超強戰鬥力」。她曾任陳其邁市長立委時期助理，並投入太陽花學運，自稱是陳其邁子弟兵的「第一屆學姐」。鄭孟洳指出，陳其邁市長一向以高度執行力與行動力聞名，無論在爭取高雄建設、捍衛城市權益或面對不公不義時，總是第一時間挺身而出，這樣的精神也成為許多年輕世代從政的重要學習典範。她期盼自己能與這群優秀的新世代參選人，能順利進入議會，延續為市民打拚的使命。
第9選區（鳳山）參選人鄧巧佩，被賦予「超穩守護力」。她曾任陳其邁市長競選總部副執行總幹事，也是黃捷立委團隊重要幹部，並具備護理師背景。鄧巧佩分享，自己過去是第一線ICU護理師，在高度壓力的醫療環境中培養出迅速判斷與承擔責任的能力，這段專業歷練也成為她投入公共事務的重要基礎。她強調，未來若進入議會，將以專業判斷與穩定執行，為鳳山爭取建設，成為市民信賴的民意代表。
第11選區（林園、大寮）參選人張耀中，被定位為「超能整合力」，曾擔任陳其邁市長長達七年的隨行秘書，熟悉市政節奏與跨局處協調。他表示，長期在第一線參與市政與基層服務，從陳其邁市長身邊學習到做事態度與為民服務精神，未來將把多年累積的實務經驗帶回地方，為林園、大寮爭取更多建設與資源。
記者會最後，由同樣也是出身陳其邁團隊的主持人楊壹婷帶領下，全體參選人與來賓齊聲高喊「出其制勝、議邁相傳、邁向議會」，象徵團結出征，並對鏡頭露出以「邁」字為符號的超人T恤，為活動增添亮點。此次聯合登記不僅是初選起跑，更展現高雄年輕綠營世代的創意、傳承與團隊戰力，更藉由活動安排，展現出與陳其邁市政結合的亮點色彩，期盼為市民帶來更穩健、有效率的問政表現。（圖╱記者王苡蘋翻攝）
