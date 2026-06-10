陳其邁客串《鐵拳教育》？真相曝光…台粉笑瘋：越看越像

娛樂中心／綜合報導

硬派漫改新作《鐵拳教育》最近徹底席捲全台！這部戲完全不走尋常路，不僅沒有青春校園劇的戀愛粉紅泡泡，也沒有傳統「用愛感化不良少年」的說教公式。憑著拳拳到肉的痛快節奏，一登陸 Netflix 就直接空降台灣區排行榜第一名，成為近期必看的神劇。其中，飾演「教權保護局」事務官的男演員表志勳（P.O）因可愛無害的外型，身受台灣粉絲喜愛，就有網友發現越來越覺得P.O長得像「高雄市長陳其邁」，言論一出立刻引發網友笑喊：「完蛋，回不去了」。

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《鐵拳教育》驚見高雄市長？男星戴眼鏡「撞臉陳其邁」台粉笑瘋：越看越像

《鐵拳教育》在Netflix上線後，直接衝台灣地區排行榜第一。（圖 / Netflix提供）

《鐵拳教育》故事背景設定在一個諷刺感十足的平行時空。片中政府盲目追求少年人權、嚴禁體罰，卻導致教權全面瓦解，校園淪為犯罪死角。面對惡霸學生鑽法律漏洞、恐龍家長以權施壓，走投無路的教師們尊嚴盡失。為了反制這種崩壞的亂象，政府創立了作風極端的「教權保護局」，賦予督察絕對的免責權，試圖「以惡制惡」。這種猶如「校園版《模範計程車》」的黑色正義，成功化解了現實中的無力感，給予觀眾極大的心理補償。

《鐵拳教育》驚見高雄市長？男星戴眼鏡「撞臉陳其邁」台粉笑瘋：越看越像

表志勳擁有呆萌的臉蛋，身受粉絲喜愛。（圖／翻攝自表志勳IG、Netflix）

在緊湊壓抑的劇情中，由表志勳（P.O）詮釋的天才行政官「奉根大」成為了氣氛調和劑。這名來自 KAIST 的頂尖高材生包辦了情報探查與後勤支援，他靈活地穿梭於臥底行動與高科技搜證之間，以獨特的黑色幽默為這部沉重的復仇劇帶來了活潑的節奏。

《鐵拳教育》驚見高雄市長？男星戴眼鏡「撞臉陳其邁」台粉笑瘋：越看越像

有網友直言表志勳（左）長得像年輕時期的陳其邁（右）。（圖／Netflix提供、翻攝自陳其邁臉書）

由於表志勳（P.O）在劇中戴上眼鏡後，外型就像是很會讀書的高學歷人士，但又散發出一種獨特的呆萌感，其外型在網上掀起熱議。有網友發文表示，忽然發現表志勳張大嘴巴時，長得像「監獄兔 」中綠白條紋的普京。其他網友則認為戴眼鏡的表志勳撞臉高雄市長陳其邁，紛紛笑喊「跟高雄市長有點像」、「戴眼鏡真的有像陳其邁，笑死，我越看越出戲」、「只有我覺得他像陳其邁嗎」、「我爸說他很像陳其邁⋯害我越看越像」、「有點像年輕時期的陳其邁」。

原文出處：《鐵拳教育》驚見高雄市長？男星戴眼鏡「撞臉陳其邁」台粉笑瘋：越看越像

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