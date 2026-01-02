陳其邁宣布了！水利局長蔡長展轉調「內政部參事」 懸缺蔡易勳代理

陳其邁(右)市府有人事異動。施書瑜攝



高雄市政府今天（1／2）晚間發布人事異動，水利局長蔡長展將於下周一5日調任內政部擔任參事，原水利局長懸缺由現任副局長蔡易勳代理。

高市府今天傍晚表示，陳其邁市長肯定蔡長展局長對高雄防洪治水建設的貢獻，蔡長展是具備水利專業的公務同仁，任內完成多座滯洪池、改善排水瓶頸及易淹水區域，並配合市府政策推動淨零轉型不遺餘力，期盼到內政部後繼續一展長才，貢獻國家。

另外，也有消息指出，高市警察局長林炎田可能接掌北市警局長，內政部長劉世芳今受訪僅回應「沒有。」隨後就不再回應。

