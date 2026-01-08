陳其邁宣布高雄公立國中小營養午餐免費 嘉惠18萬名學生

〔記者許麗娟／高雄報導〕台北市長蔣萬安6日宣布115學年度起公私立國中小營養午餐全面免費，高雄市原本不跟進，今(8)日政策大轉彎，市長陳其邁宣布，全市自115學年度起，公立國中、小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。

教育局長吳立森表示，為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，陳其邁市長自113學年度起，每年編列1.4億元，補助每餐每生4元，減輕家長負擔，市府也補助國小學生每週飲用乳品，每年5800萬元。

吳立森說，市政府推動學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，今年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

此外，因應教育部導師費增加，陳其邁也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員的辛勞。

