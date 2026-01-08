陳其邁宣布：營養午餐免費、校園行政獎金同步加碼1.5倍

▲高雄市115學年度起公立國中小營養午餐全面免費，行政工作獎金同步加碼1.5倍。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長陳其邁今（8）日宣布，從115學年度起，全市公立國中小學營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠約18萬名學生，落實「讓孩子吃得健康、家長減負擔」的政策承諾。

教育局長吳立森表示，早在113學年度，市府即編列1億4千萬元補助，每餐每生4元，以減輕家長經濟負擔；同時，國小學生每週飲用乳品的補助經費每年達5,800萬元。

為確保學生獲得均衡營養，市府持續推動學校午餐使用符合「三章1Q」標準的食材，並自籌4.5億元經費，確保所有餐點使用國產、可溯源的優質食材。

廣告 廣告

此外，因應教育部導師費調整，陳其邁市長也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將依導師費發放期程，配合加發1.5倍，表彰校園行政人員辛勞與付出。

吳立森局長指出，高雄市營養午餐免費政策不僅減輕家長經濟壓力，也提升學生飲食品質，配合行政人員獎金加碼，完整展現市府關注教育及師生福祉的決心。（圖╱高市府提供）