陳其邁將邀請台鐵將「空中鳳城」附近老屋 劃設為特定區域都更

台鐵鳳山站鐵路地下化後，台鐵花費二十五億元打造的鳳山新車站「空中鳳城」，原本規劃結合百貨、影城、餐飲與商辦，完工前不斷釋出是區域發展新利多。（市府提供）

台鐵在鳳山車站花費二十五億元打造出「空中鳳城」，但二0二四年七月完工後，連續四次公告招商都以流標收場，最後由台鐵決定自行招商營運，研擬轉型成便當觀光工廠，高雄市長陳其邁建議，將邀請台鐵研議將附近老屋劃設為特定區域都更。

台鐵鳳山站鐵路地下化後，台鐵花費二十五億元打造的鳳山新車站「空中鳳城」，原本規劃結合百貨、影城、餐飲與商辦，完工前不斷釋出是區域發展新利多。

但「空中鳳城」完工至今一年多，台鐵公告招商四次都流標收場，加上只有台鐵鳳山站設站，進出人流有限，最後台鐵收回決定自行招商營運，研擬轉型成便當觀光工廠。

廣告 廣告

高雄市長陳其邁日前表示，高市府已解決鳳山車站南側延宕八年的住戶爭議，打通關鍵計畫道路曹謹路，協助台鐵排除招商動線障礙，將邀請台鐵研議，建議將附近老屋劃設為特定區域進行都更，讓捷運與鳳山車站建設與產業發展相互結合，帶動人口與區域成長。

對外界關注是否已經已有都更範圍，高雄市都發局特別澄清，市長提出的是可研議方向，目前並未劃定特定範圍，也尚未啟動都更程序。

根據《高雄實價網》統計，鳳山站大樓預售案今年成交均價在四十三點七萬元，附近五年以上中古屋每坪成交均價在二十二點六萬元，相較去年完工時每坪成交均價二十一萬元，也有微幅上漲百分之七點六。

台鐵鳳山車站附近主要幹道如文衡路、曹公路、和平路，因早期發展，透天屋齡大部分都超過五十年，地坪大部分在二十至三十坪，成交總價約在一千八百萬到二千五百萬元，許多老屋主都在等都更的整合機會，希望透過都更、危老來拉升土地價值。

透天住戶普遍希望原本的透天店面，改建後可以可以變大樓店面，或是建商收購溢價賣出，近年主要幹道的地價每坪在七十萬至八十萬元，如果未來啟動都更，地價喊到每坪一百萬元也不是不可能。

台鐵鳳山站目前最大缺口是大型商業核心未成形，如果能進行區域都更後，改善附近老舊市容，串聯附近的三井興建中的LaLaport購物中心，共同帶動區域發展，就有機會從蚊子館翻身成真正的區域地標。