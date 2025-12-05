陳其邁對「全聯台灣鯛」檢驗疏失致歉
[NOWnews今日新聞] 針對高雄市衛生局日前檢出全聯「台灣鯛魚排」產品動物用藥「恩氟喹啉羧酸(enrofloxacin)」的檢驗錯誤事件，高雄市長陳其邁今(5)日在受訪時向養殖戶及全聯道歉，除強調此次事件是操作同仁違反標準作業程序，「罕見的更改電腦後台參數設定」，全案已移送檢調，針對養殖戶與全聯的損失，市府將負起所有賠償責任，並追究責任會連同相關主管及相關人員一併懲處。
全聯販售的「台灣鯛魚排」，日前被高雄市衛生局驗出動物用藥「恩氟喹啉羧酸」，全台緊急下架回收，不過雲林供應商口湖漁類生產合作社隨即澄清，同批原料送交第三方複驗未檢出有問題，但當時高雄市衛生局仍堅稱檢驗無誤且「可申請複驗」。為料卻在昨日晚間調查出原來是衛生局內部電腦設定疑似遭已離職的檢驗人員更改，導致檢驗值被放大十倍，才造成誤判。衛生局昨晚召開記者會向消費者、全聯以及供應鯛魚的生產合作社道歉。
陳其邁表示，今天 FDA 也會陪同衛生局來做相關的包括整個儀器標準化跟相關的校正工作。希望衛生局能夠記取這一次教訓，落實整個檢驗標準跟資訊透明。對這一次的事件，我還是再一次表達歉意。
陳其邁強調，嚴厲要求衛生局要追究相關責任，應該把藥物檢驗平台校正標準化，維持藥品檢驗最嚴格的標準作業程序。衛生局也立刻跟養殖戶及全聯聯繫，負起賠償責任。陳其邁希望衛生局記取這次教訓落實檢驗標準及資訊透明，對此再次表達歉意。而後續追究責任將會連同相關主管及相關人員一併懲處。
陳其邁也補充說明，一般在執行檢驗時會在實驗室裡面來做這個所謂的 QC，包括對照組，整個跟儀器的校正，這個是檢驗的部分。這一次是比較屬於罕見的，在電腦後台去更改「恩氟喹啉羧酸」這個藥品的參數。且檢查這台電腦的設定更改紀錄，過去也沒有，是在這一次的更改設定。所以是較罕見的狀況，但是為了什麼原因，這位人員要去更改，現在檢調在做調查。
至於，該衛生局離職的操作人員，陳其邁表示，警方昨天找到該位同仁，目前案件偵辦中，他不方便多說。此次事件他也將追究責任，包括相關主管與檢驗人員。
