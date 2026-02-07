陳其邁展開新春行程 熱情發小紅包傳遞新年祝福

民進黨高雄候選人賴瑞隆7日跟隨陳其邁市長一同發紅包。（記者黃富貴）

農曆春節將至，高雄市長陳其邁七日展開馬年走春祈福行程，一整天走訪多個地方發送小紅包。代表民進黨角逐高雄市長的立法委員賴瑞隆，也全程陪同跑透透，自鹽埕區文武聖殿起跑，接連參香前金萬興宮、苓雅意誠堂，下午再前往武廟市場拜年，親手將祝福送到民眾手中。

陳其邁表示，鹽埕區文武聖殿是地方重要的信仰中心，長年來無論在救護車、消防車捐贈，或投入各項公益慈善事業，始終不落人後，因此特別選擇以文武聖殿作為走春發放紅包的首站，表達感謝之意，同時也祈請關聖帝君及眾神明庇佑高雄，新的一年四時無災、八節有慶。

談到地方建設，陳其邁指出，鹽埕區在駁二藝術特區帶動下，吸引大量觀光人潮，市府也在中央與地方民意代表的支持下，推動「鼓鹽街區歷史景觀營造計畫」、「蓬萊路排水幹線第二期改善工程」、「北斗抽水站及周邊排水改善工程」等多項建設，投入經費約七億元，盼透過完善建設，提升鹽埕區的生活品質。

7日陳其邁市長、民進黨高雄候選人賴瑞隆在萬興宮發紅包人潮。（記者黃富貴）

現場發放的高雄冬日遊樂園經典英雄IP「超人力霸王」小紅包，深受跨世代大小朋友喜愛，吸引大批民眾排隊等候，盼能討個新春好彩頭、將幸福好運帶回家，還有小朋友特地帶著超人力霸王公仔前來合照，陳其邁也親切與鄉親互動、互道新年快樂，現場洋溢濃厚春節喜慶氛圍。

此外，高雄冬日遊樂園即日起至三月一日盛大登場，活動內容精彩熱鬧、驚喜不斷。陳其邁強調，超人力霸王將在海、陸、空全面出動，於高雄各地展開保衛任務，多個景點與城市角落都能看到超人力霸王的身影，誠摯邀請親朋好友春節期間到高雄走春同樂。