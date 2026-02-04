陳其邁巡訪果菜批發市場 高雄年節蔬果肉品花卉供應量充足

高雄市長陳其邁今巡訪果菜批發市場，向攤商拜早年，並發放新春小紅包。 (記者陳文嬋攝)

〔記者陳文嬋／高雄報導〕春節前夕，高雄市長陳其邁今天清晨巡訪鳳山及高雄果菜批發市場，確認年節蔬果、肉品、花卉供應量充足，並向攤商、買菜民眾拜早年，發放新春小紅包，互道恭喜場面熱絡。

高雄擁有豐富優質在地農漁產品，批發市場更是農產運銷重要樞紐，市長陳其邁與議長康裕成、市長參選人賴瑞隆、立委許智傑等人，一起巡訪鳳山及高雄果菜批發市場。

陳其邁實地了解年節民生物資供應與調度情形，也親自發放新春小紅包給攤商及採買民眾，除了慰勉大家過去一年的辛勞，也向大家拜早年，預祝新的一年生意興隆，民眾與市長互道恭喜，現場氣氛歡樂熱鬧。

農業局表示，春節各批發市場供應量充足，高雄果菜批發市場可供應青果570噸、蔬菜1870公噸；鳳山果菜市場可供應青果634公噸、蔬菜745公噸；高雄花卉批發市場可供應花卉約34萬7000把；高雄肉品批發市場毛豬可供應3250頭，整體供應穩定無虞。

農業局指出，高雄為全台最大蜜棗產區，種植面積超過715公頃，冬季日照充足、日夜溫差大，孕育蜜棗碩大飽滿、皮薄多汁，素有「綠寶石」美名，年節送禮推薦棗子禮盒，可至高雄首選電商平台選購「高雄首選蜜棗禮盒」，還有多款應景農產禮品可供選購，作為新春佳節送禮，或年節祭祀好選擇，歡迎民眾踴躍選購。

