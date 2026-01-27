陳其邁市政會議曝光亮點 超人力霸王首度現身愛河灣 高雄冬日遊樂園2/7開玩

▲市長陳其邁表示，「2026高雄冬日遊樂園」將於2月7日盛大登場，邀請日本知名IP、橫跨世代的英雄角色「超人力霸王」首度降臨愛河灣。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】高雄市長陳其邁今（27）日主持市政會議，會中由觀光局專題報告「2026 Kaohsiung Wonderland 高雄冬日遊樂園」活動規劃，宣布活動將於2月7日至3月1日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭盛大登場。今年以「超人降臨港都」為主軸，邀請日本經典英雄IP「超人力霸王」參與策展，兩座大型水上氣膜裝置首度現身愛河灣，為高雄冬日觀光注入全新亮點。

▲2月7日至3月1日，超人力霸王將現身愛河灣及高雄港16號至18號碼頭。

陳其邁表示，「高雄冬日遊樂園」已成為城市重要觀光品牌，今年是市府與臺灣港務公司第三年合作，持續活化港區空間，將港灣打造為兼具親子休憩與城市意象的節慶場域。活動期間週週皆安排精彩演出與互動體驗，結合港灣景觀、夜間燈光與主題裝置，呈現高雄獨有的港都魅力，誠摯邀請海內外遊客冬遊高雄。

▲碼頭樂園有最受小朋友喜愛的機械、氣墊遊樂設施。

觀光局指出，今年活動除大型主題裝置外，也整合多局處資源，規劃角色見面會、夜間燈光展演、快閃商店及多元親子互動活動，打造結合觀光、娛樂與城市行銷的「超人慶典」。同時，活動期間將加強交通疏導與人潮管理，透過大眾運輸引導、周邊道路管制及即時資訊發布，確保民眾遊憩安全與交通順暢。

此外，市政會議中衛生局也進行「AI輔助心理健康服務」專題報告，說明市府運用AI科技回應市民心理健康需求的推動現況與未來方向。陳其邁指示，相關服務應以市民需求為核心，發展成可長期信任的公共支持平台，並持續強化專業審訂與在地化應用，確保服務品質，提升市民心理健康支持量能。（圖╱記者王苡蘋翻攝）