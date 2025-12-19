陳其邁市長針對臺北捷運事件 強化高雄大眾運輸安全

▲陳其邁重申市民安全優先，大眾運輸全線加強防護。

【記者 王苡蘋╱高雄報導】因應今（19）日晚間臺北捷運發生之突發事件，高雄市長陳其邁透過臉書發文表示，已請市府相關局處針對轄內大眾運輸場站及人潮聚集處，立即強化安全維護及預防作為，確保市民安全。

▲防範模仿效應，高雄警力加強捷運、輕軌巡邏。

陳市長指出，為防範「模仿效應」及保障本市大眾運輸安全，警方已通報所屬各分局及相關大隊，全面提升轄內維安勤務，並落實以下措施：

提升見警率

尖峰時段及人潮密集之車站大廳、月台、出入口，警方將增派高密度巡邏與守望勤務，以提高見警率、產生嚇阻作用。刑事警察大隊科偵隊亦將加強網路巡邏，防範可疑行為。 強化場站聯防

轄區分局將主動聯繫各大眾運輸場站管理單位（如高捷公司、台鐵站方），督促加強巡視密度，針對可疑人士加強辨識，一旦發現異常情況，立即通報警方處理。 即時派員、查緝

勤務指揮中心（110）將大眾運輸系統相關報案列為最優先派遣案件。警方亦預置線上巡邏警力及快速打擊部隊於重點交通樞紐周邊，確保最短時間抵達現場，防止事態擴大，並立即查緝及保全現場跡證。

陳其邁市長呼籲市民安心，市府將持續監控各交通場站安全，並與警方保持密切協作，確保公共運輸系統安全無虞。

更多詳情可參考陳市長臉書發文：點此連結。（圖╱高市府新聞局提供）