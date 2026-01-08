陳其邁從善如流跟進「營養午餐免費」、卓榮泰仍為總預算「哀嚎扮怨婦」！周玉蔻酸「高下立見」：閣揆一天到晚賣苦煩不煩？

繼台北、基隆、台中宣布國中小營養午餐免費後，高雄市長陳其邁今（8）日也跟進。資深媒體人周玉蔻表示，在此同時，行政院長卓榮泰卻繼續為了藍白杯葛總預算「哀嚎扮怨婦」，政治人物的智慧、效能與領導力強弱高下立見，「一個閣揆一天到晚說教賣苦！煩不煩啊。」

陳其邁今天上午在臉書宣布，全市115學年度起公立國中小學營養午餐將全面免費，估每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。

另一方面，卓榮泰今日率領一票部會首長召開記者會，說明總預算未完成審議影響、不得動支總額高達2992億元，天氣這麼冷，請立院趕快審議預算，給國人寒冬中一絲絲溫暖「能多幫一人我們都願意」。

周玉蔻今日在臉書發文表示，陳其邁勇敢、從善如流宣布高雄市中小學營養午餐全免費的今天，「卓榮泰繼續為了藍白杯葛不審查總預算案哀嚎扮怨婦！政治人物的智慧、效能與領導力強弱高下立見！」

周玉蔻大酸「一個閣揆一天到晚說教賣苦！煩不煩啊。」

李忠憲不否定陳亭妃但支持林俊憲「台南需要能把城市好好接住的人」！周玉蔻也表態：優先支持林

