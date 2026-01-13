陳其邁恭喜賴瑞隆勝出高雄市長初選 團結迎向年底大選

▲從初選到大選，陳其邁強調民進黨團結與願景的重要性。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】針對高雄市長初選結果，市長陳其邁今（13）日公開回應，首先對勝出的賴瑞隆委員表達祝賀，並肯定四位參與初選的候選人展現君子之爭，讓民進黨初選順利圓滿完成。

陳其邁指出，「初選過程中難免有競爭，但更重要的是選後能夠團結一致。」他強調，四位候選人及民進黨應在年底大選中共同努力，延續民進黨執政的價值，回應高雄市民的期待。

此外，陳其邁表示，面對即將到來的大選，提出具體且可讓市民感同身受的願景至關重要。他期許賴瑞隆委員能夠在這段時間積極準備，爭取市民支持，最終贏得大選。（圖╱高市府新聞局提供）