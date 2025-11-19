陳其邁批柯志恩「重傷高雄！」 財劃法再成攻防焦點

高雄市長陳其邁批評國民黨立委柯志恩支持國民黨版本的《財政收支劃分法》部分條文修正案。（圖：溫蘭魁攝）

立法院日前三讀通過國民黨版《財政收支劃分法》部分條文。高雄市長陳其邁今天（19日）批評，修法過程「連問都沒問」，形容像是醫生不問病情就硬塞藥給病人，地方政府只能被迫吞下。他也透露，先前曾受立院邀請準備陳述意見，卻始終沒有機會上台說明，如今更是突然闖關通過。他還直指國民黨立委柯志恩2次舉手都支持國民黨版本，讓他感到相當不以為然。

陳其邁強調，高雄市對中央資源的要求「非常卑微」，只希望統籌款、一般性補助以及計畫型補助的總額不低於去年。他認為國民黨版本一旦成案，高雄在交通、水利及民生等多項建設將首當其衝。以捷運紫線為例，未來經費來源可能無著落，也說計畫型補助從2,954億元驟降到剩下308億元，可能還會讓南部治水、交通、經濟建設一夕蒸發。他呼籲高雄立委必須堅定支持行政院版，避免地方建設遭到排擠。

陳其邁也點名有意角逐高雄市長的國民黨立委柯志恩，直言首次修法前有請她要特別注意到土地面積還有汙染的問題，當時柯志恩回應好，結果最後兩次舉手都支持國民黨的版本，這讓他很不以為然。不過柯志恩則回應，她多次喊話民進黨團和行政院，趕快提出版本，共同把餅做大，但民進黨團和行政院就是不提。