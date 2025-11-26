陳其邁批藍白草率黑箱修法 盼政院版財劃法順利在國會討論 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／高雄報導

針對藍白陣營日前聯手封殺行政院版財政收支劃分法，高雄市長陳其邁今（26）日表示，立法院第2次審議財劃法時，藍白並未邀請地方政府列席，也無法向中央立法院表達地方意見，在未讓地方參與的情況下草率通過，「這個非常不應該」，他盼行政院版送至立法院後能順利付委。

陳其邁指出，朝野若對財劃法有任何問題或意見，本應在立法院充分討論，否則立院將淪為藍白主導的戰場，行政部門也無法透過審議程序說明中央與地方的相關意見，「這個是非常非常的可惜」。

陳其邁強調，國會本來就代表人民，應透過公聽會或各項程序凝聚共識，不應草率、黑箱立法。他並提到，第一次審查財劃法時，甚至連參與表決的立委都不清楚內容，只有提案政黨了解，「那這不是黑箱，什麼是黑箱？」

陳其邁表示，透明國會的重要性在於讓人民與地方政府的意見能充分表達，若立法院需要地方政府列席說明，他樂意出席，也希望立院能給高雄市政府一個機會。

陳其邁也呼籲，在立法院代表南部民意的立委，不分黨派都應支持法案付委，並在後續預算精算與財務試算過程中充分審議。他強調，法案應先付委，若對預算或財務計算有意見，應在立法院討論，而不是連討論機會都沒有。

陳其邁最後說，簡單講，就是法案先付委之後，預算如果對整個財務試算有意見，應該在立法院來做討論，不要連討論的機會都沒有。

照片來源：高雄市府

