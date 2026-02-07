陳其邁拍攝推薦影片 鄧巧佩：準備好用行動為鳳山打拼

陳其邁(左)親自為鄧巧佩(右)拍攝推薦影片，公開表達高度肯定與支持。 圖：鄧巧佩/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長陳其邁日前親自為鳳山區市議員參選人鄧巧佩拍攝推薦影片，公開表達高度肯定與支持，為選戰釋出明確支持訊號。陳其邁表示，鄧巧佩長期深耕地方，不僅具備第一線服務經驗，也熟悉政策推動與執行，能夠把理念轉化為實際行動，是值得市民信賴的新世代戰將。鄧巧佩則感性回應，市長的推薦不只是鼓勵，更是一份沉甸甸的責任。

鄧巧佩出身護理師，長年站在第一線照顧民眾，深刻理解市民需求，隨後加入陳其邁市長競選團隊並肩作戰，學習如何讓理念真正落實為政策與制度。她表示「從護理師的細心照護，到市長團隊的專業歷練，再到服務處執行長的實戰經驗，我一步一腳印累積，現在已經準備好，用行動為鳳山市民努力。」

隨著初選進入最後衝刺階段，鄧巧佩也向鳳山市民誠摯請託，3月2日至4月10日為民進黨初選電話民調期間，懇請市民接到電話時，用行動給予她支持。鄧巧佩目前擔任立法委員黃捷服務處執行長，持續深入基層、傾聽民意，協助處理地方大小事，也強調未來將持續秉持務實、行動派精神，為鳳山爭取更多建設，讓高雄持續穩健向前。

