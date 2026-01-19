陳其邁拚建設、柯志恩擋預算？民進黨青年選將：高雄不能再被犧牲

▲自稱關心高雄卻凍結高雄？民進黨高雄青年選將批柯志恩忠於黨意、背離市民。

高雄再遭重擊！繼財劃法少231億後 總預算卡關又凍73億

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】針對藍白陣營罷審中央總預算，導致地方建設與多項民生計畫延宕，高雄市議員林智鴻、鄭孟洳，與高雄市議員參選人張以理、張耀中、林浤澤，今（19）日聯合召開記者會，首度公布「高雄受害清單」。五人指出，中央總預算遭退回至今已長達144天、累計7度卡關，造成高雄市18個局處、近新台幣73億元中央補助及新興計畫無法動支，涵蓋治水、社福、交通、防災、農業與原民政策等多項攸關市民安全與福祉的重要建設。

林智鴻表示，市議會總預算審查期間，他要求市府盤點中央總預算卡關對地方的實質衝擊，結果顯示高市府31個局處中，有18個局處受影響，比例接近六成。繼財劃法修正使高雄實質減少231億元後，總預算再度延宕，對城市財政與建設形成第二波衝擊。其中受影響最嚴重者為水利局，污水下水道、再生水與治水改善等三大項目，約39.8億元經費全面停擺；交通局T-Pass大眾運輸月票等計畫約11億元受阻；社會局則有逾7億元預算無法執行，影響身障、兒少保護、早期療育與家暴防治等服務。

鄭孟洳指出，總預算卡關已實質衝擊治安與防災體系，警察局約6,900萬元中央補助計畫受影響，包含空襲警報系統強化與警用通訊備援等項目，相關預算即便地方議會完成審查，仍因中央總預算未定而無法推動，恐影響市民安全。

張以理表示，消防局共17項、約4.45億元防災與救災計畫同樣受影響，包含智慧防災、AI搜救派遣與無人載具應用等項目，預算遲未到位，將增加第一線人員負擔與救災風險。

張耀中指出，農業局47項、約3.21億元純中央補助計畫，以及環保局河川污染防治與水污染稽查計畫均受波及，農地改善、防疫補助與農村再生進度恐因此延宕；經發局自來水外線補助計畫亦因總預算停滯，影響偏遠地區民生用水。

林浤澤則表示，運發局、原民會與兵役處等單位同樣遭受衝擊，從運動場館安全、原民文化健康站到軍人忠靈祠修繕計畫，相關經費均無法執行。他強調，高雄正處於產業轉型與城市升級關鍵期，呼籲中央儘速完成總預算審查，避免政治僵局持續拖累地方發展與市民權益。（圖╱記者王苡蘋翻攝）